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Bando Es-Es Euro 2016’da Yer Alacak

Eskişehirspor ile özdeşleşmiş hale gelen Bando Es-Es grubu A Milli Takımın yanında yer alacak

Bando Es-Es Euro 2016’da Yer Alacak
Eskişehirspor ile özdeşleşen 'Bando Es-Es'  Fransa'da düzenlenecek olan EURO 2016'da eşsiz şovunu gerçekleştirerek ve A Milli Takım ile taraftarları coşturacak.

Eskişehirspor'un resmi  Facebook sayfasında yer alan paylaşıma göre, 10 yıl önce gönüllülük esasıyla taraftarların arasından kurulan ve farklı meslek gruplarından 35 kişinin oluşturduğu 'Bando Es-Es'  Türkiye Futbol Federasyonu tarafından  Fransa'da gerçekleştirilecek olan 2016  Avrupa  Futbol Şampiyonası'na davet edildi.  Eskişehirspor'un resmi  Facebook sayfasında yayınlanan paylaşımda şu sözlere yer verildi: 

"Bando Es-Es, A Milli Takımımızı desteklemek için Euro2016  Fransa'ya gidecek.  Türkiye Futbol Federasyonu tarafından davet edilen Bando Es-Es,  Türkiye A Milli Takımımızın EURO 2016  Fransa'da oynayacağı karşılaşmalarda o eşsiz şovunu gerçekleştirecek."

D Grubu'nda  İspanya,  Çek Cumhuriyeti ve  Hırvatistan'la eşleşen A Milli Takım, ilk maçını 12 Haziran Pazar günü  Paris'te  Hırvatistan ile oynayacak. - ESKİŞEHİR
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Euro 2016A Milli TakımBando Es-es
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