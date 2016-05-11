Bando Es-Es Euro 2016’da Yer Alacak

Eskişehirspor'un resmi Facebook sayfasında yer alan paylaşıma göre, 10 yıl önce gönüllülük esasıyla taraftarların arasından kurulan ve farklı meslek gruplarından 35 kişinin oluşturduğu 'Bando Es-Es' Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fransa'da gerçekleştirilecek olan 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na davet edildi. Eskişehirspor'un resmi Facebook sayfasında yayınlanan paylaşımda şu sözlere yer verildi:

"Bando Es-Es, A Milli Takımımızı desteklemek için Euro2016 Fransa'ya gidecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından davet edilen Bando Es-Es, Türkiye A Milli Takımımızın EURO 2016 Fransa'da oynayacağı karşılaşmalarda o eşsiz şovunu gerçekleştirecek."

D Grubu'nda İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan'la eşleşen A Milli Takım, ilk maçını 12 Haziran Pazar günü Paris'te Hırvatistan ile oynayacak. - ESKİŞEHİR