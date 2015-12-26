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Bandırmaspor transfer bombasını patlattı

2. lig Beyaz Grup ekiplerinden Bandırmaspor Kocaeli Birlikspor’un başarılı defans oyncusu Necdet Kaba’yı transfer etti

Bandırmaspor transfer bombasını patlattı
 2. lig Beyaz Grup ekiplerinden Bandırmaspor Kocaeli Birlikspor’un başarılı defans oyncusu Necdet Kaba’yı transfer etti
Spor Toto 2. lig Beyaz Grup takımlarından Bandırmaspor Kocaeli Birlikspor’dan defans oyuncusu Necdet Kaba’yı kadrosuna kattı.

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Göksel Karlahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak devre arasında transfer düşünmediklerini belirtip, "Ancak Şanlıurfa’da oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında savunma oyuncumuz Bahri Can Avcı’nın sakatlanması bu mevkinde oynayan diğer oyuncumuz Orkun Dervişler’in de ara transfer döneminde başka bir takıma transfer olacak olması bu mevkiye yeni transfer yapmamızı zaruri kılmıştır” dedi.

Necdet Kaba ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını dile getiren Karlahan, “Necdet Kaba deneyimli ve tecrübesi olan bir oyuncu. Bu açıdan takımıza çok şey kazandıracağını düşünüyorum. Hedefimiz yerinde transferlerle kuruluşumuzun 50. yılında şampiyonluğu yakalamamıza katkı sağlayacak oyuncularımızı kadromuz katmaktır. Teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda önümüzdeki günlerde bir transfer daha gerçekleştirebiliriz” şeklinde konuştu. 

Necdet Kaba’da yaptığı açıklamasında “Bandırmaspor hedefleri olan bir takım. Ülkemizin köklü spor kulüplerinden olan Bandırmaspor’un PTT 1. ligine çıkması için arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapacağız. İnşallah 4 yıldan beri kapsından döndüğümüz PTT 1. ligine bu yıl çıkarız” ifadesini kullandı.
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Bandırmaspor2. LigBeyaz Grup
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