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Bandırmaspor PTT 1. Lig’de

Spor Toto 2. Lig play-off final müsabakasında karşılaştığı Gümüşhanespor’u Kadir Has Stadı’nda 2-0 yenen Bandırmaspor PTT 1. Lig’e yükseldi. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Bandırma’da insanlar sokağa döküldü.

Bandırmaspor PTT 1. Lig’de

Final maçından günler öncesinde Bandırma'yı bordo-beyazlı bayraklarla süsleyen taraftarlar, Kayseri'den gelen galibiyet haberinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Maçı sosyal medyadan takip eden Bandırmasporlular, kulübün kuruluşunun 51. yılında gelen bu başarının ardından araçlarıyla konvoy oluşturarak ilçede tur attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar, şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Bandırmaspor, son 6 sezonda play-off bölümüne katılmış ve bunlardan ikisinde final oynamış ancak 1. Lig'e yükselme başarısını gösterememişti. Balıkesir temsilcisi, toplam 25 sezon yer aldığı 1. Lig'de, en son 1992-1993 sezonunda mücadele etmişti.

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BandırmasporPTT 1. LigGümüşhanesporBüyük Sevinç
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