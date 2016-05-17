Bandırmaspor Finale Yükseldi!

Spor Toto 2'nci Lig Play Off Yarı Final Beyaz Grup'ta oynanan rövanş maçında İstanbulspor Bandırmaspor 'u konuk etti.

Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Bandırmaspor, finale adını yazdırdı. Bandırmaspor, finalde Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Gümüşhanespor ile karşılaşacak. Maç, Kayseri’de oynanacak.

Bahçelievler İl Özel İdare Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadelede hakem Kutluhan Bilgiç düdük çaldı.

Bilgiç'in yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Murat Temel üstlendi. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonlanırken, 69’uncu dakikada Bandırmasporlu oyuncu Özgür Çelik ve 81’inci dakikada Muharrem Ozan Cengiz’in golleri ile Bandırmaspor karşılaşmayı 2-0 kazandı.

MÜCADELEYE BÜYÜK İLGİ

İstanbulspor ile Bandırmaspor arasındaki maça taraftarlar büyük ilgi gösterdi. İki kulübün başkanları ve temsilcilerinin haricinde mücadeleyi Bandırma Kaymakamı Tuncel Sonel, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Eski Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, eski hakem Bünyamin Gezer, Karagümrükspor Başkanı Cengiz Günaydın, Tepecikspor Başkanı Temel Eyüboğlu, Fatih Tekke de izledi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNEMLERİ

Maç öncesi stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis, maçı izlemek için Bahçelievler İl Özel İdare Stadı'nda gelen taraftarları detaylı bir şekilde aradıktan sonra güvenlik noktasından geçirdi.

Öte yandan dün gece Bandırmaspor otobüsüne kamp yaptıkları otelin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayda can kaybı yaşanmazken, takım otobüsü kullanılamaz hale gelmişti.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Mücadele için Bahçelievler İl Özel İdare Stadı'na gelen iki takım taraftarları kendileri için ayrılan yerleri doldurdu. İstanbulsporlu taraftarlar müsabakaya bando takımı ile gelerek sarı-siyahlı taraftarlara destek oldular.