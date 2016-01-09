Balıkesirspor Josip Tadic'i kadrosuna kattı

Antalya kampına katılan 28 yaşında, 1.86 boyundaki Tadic, kendisini 2.5 yıllığına kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Ülkesinde NK Osijek'te kariyerine başlayan, Bayern Leverkusen, Dinamo Zagrep, Arminia Bielefeld, Omonia Nicosia, NK Zadar, HNK Rijeka'da da oynayan oyuncu, Vukovic, Glumac ve Erceg'den sonra Balıkesirspor'un dördüncü Hırvat futbolcusu oldu.

Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu Harun Atabay, "Tadic, Almanya, Fransa ve Avusturya'da oynamış, Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA'da mücadele etmiş, milli formayı giymiş bir oyuncu. Balıkesirspor'da çok başarılı olacağına inanıyoruz" dedi.

Tecrübeli futbolcu Tadic ise vatandaşlarıyla aynı takımda forma giyecek olmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Balıkesir'de Tadic'in gelişiyle kadrodaki yabancı sayısı 7'ye çıktı. Toplam 7 futbolcuyla yallarını ayırıp stoper İlhan, orta saha Erceg ve forvet Tadic'i kadrosun kattı.

Kaynak : DHA