Balıkesirspor - Boluspor Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

PTT 1. Lig takımı Balıkesirspor, 16. hafta randevusunda yarın kendisi gibi üst gruba yaklaşma hesapları yapan Boluspor’u konuk edecek.

Atatürk Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek, Gencerlerin yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Bahtiyar Birinci yapacak. TRT HD Spor kanalından naklen ekranlara gelecek müsabakanın bilet fiyatları kapalı 10, maraton 5, kale arkası 4 TL.

Balıkesirspor’da devreyi kapatan Yiğitcan ve Abdülhamit’le ameliyat için Norveç’e giden Sankoh forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan Dilaver’in durumu belirsizliğini korurken, cezası biten Yiğit Gökoğlan takımdaki yerini alacak. İlk yarı hedefini 25 puan olarak belirleyen teknik direktör Fikret Yılmaz, “Bu maç, hedefi yakalama yolunda önemli bir adım” diyerek taraftarlardan destek istedi.

TARAFTARDAN MORAL