PTT 1. Lig takımı Balıkesirspor, 16. hafta randevusunda yarın kendisi gibi üst gruba yaklaşma hesapları yapan Boluspor’u konuk edecek.
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Balıkesirspor - Boluspor Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri
PTT 1. Lig takımlarından Balıkesirspor sahasında Boluspor ile karşı karşıya geliyor, iki takımda düşme potasından uzaklaşmak istiyor ve hedefleri mutlak galibiyet, maç 19 Aralık Cumartesi günü TRT3 Spor kanalında saat 13:30 da başlayacaktır, Balıkesirspor - Boluspor Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri haber detayında bulabileceksiniz
18 Aralık 2015 Cuma 22:08
Atatürk Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek, Gencerlerin yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Bahtiyar Birinci yapacak. TRT HD Spor kanalından naklen ekranlara gelecek müsabakanın bilet fiyatları kapalı 10, maraton 5, kale arkası 4 TL.
Balıkesirspor’da devreyi kapatan Yiğitcan ve Abdülhamit’le ameliyat için Norveç’e giden Sankoh forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan Dilaver’in durumu belirsizliğini korurken, cezası biten Yiğit Gökoğlan takımdaki yerini alacak. İlk yarı hedefini 25 puan olarak belirleyen teknik direktör Fikret Yılmaz, “Bu maç, hedefi yakalama yolunda önemli bir adım” diyerek taraftarlardan destek istedi.
TARAFTARDAN MORAL
Balıkesirspor, yarınki Boluspor maçının taktik çalışmasını dün Atatürk Stadı’nda yaparken, antrenmanı izleyen kalabalık bir taraftar grubu, futbolculara moral verdi. Meşale yakıp, tezahürat yapan kırmızı beyazlılar, geçtiğimiz günlerde 27 yaşına basan Kerim Avcı’nın doğum gününü de kutladı. Antrenmanı Başkan Feyyaz Çiftçi ve yöneticiler de izledi.
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Anahtar Kelimeler:BalıkesirsporBoluspor
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