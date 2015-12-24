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Balazs Dzsudzsak'ın yaptığı sert faule 3 maç ceza geldi

Bursasporlu futbolcu Balazs Dzsudzsak Konyaspor karşılaşmasında rakibine yaptığı sert faul nedeniyle 3 maç ceza aldı

Balazs Dzsudzsak'ın yaptığı sert faule 3 maç ceza geldi
Bursasporlu futbolcu Balazs Dzsudzsak Konyaspor karşılaşmasında rakibine yaptığı sert faul nedeniyle 3 maç ceza aldı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Bursasporlu futbolcu Balazs Dzsudzsak'ın rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men edileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bursaspor Kulübü sporcusu Balazs Dzsudzsak'ın, 19.12.2015 tarihinde oynanan Torku Konyaspor - Bursaspor Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
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BursasporBalazs Dzsudzsak
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