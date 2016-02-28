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Bakaye Traore hocasına isyan etti!

Bursаspоr'da fоrmа giyеn Bаkаyе Trаоrе, kеndisini оyundаn alan tеknik direktör Hamza Hаmzаоğlu'nа tеpki göstеrdi

Bakaye Traore hocasına isyan etti!

 Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile Bakaye Traore arasında gerilim yaşandı.

Deplasmanda Eskişehirspor'a konuk olan Bursaspor, 25. dakikada Pablo Batalla'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken maçın ikinci yarısında Eskişehirspor'un baskısı arttı.

TRAORE'DEN TEPKİ

Rakibin yoğun temposu karşısında oyuncu değişiklikleri yapan Hamza Hamzaoğlu, 60. dakikada Sercan Yıldırım ve Ricardo Faty'yi oyuna dahil etti. Tomas Necid ve Bakaye Traore ise kenara gelirken Traore'den Hamzaoğlu'na tepki geldi.


Oyundan alınan 30 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu, hocasına tepki gösterirken Hamza Hamzaoğlu da iki elini yana açarak oyuncusuna yanıt verdi.

BEKLENENİ VEREMİYOR

Bu sezon Süper Lig'de 3 maça çıkan Traore bir türlü kendisinden beklenilen performansı sergileyemediği için fazla forma şansı bulamadı.
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Bakaye Traore
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