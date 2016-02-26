Bahis siteleri Fenerbahçe'nin kupayı kazanma oranını belirledi!

Yurtdışındaki bahis siteleri, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan takımlara verilen şampiyonluk oranlarını belirledi.



Fenerbahçe 'nin Lokomotiv Moskova'yı eleyerek Son 16 Turu'na yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan takımlara verilen şampiyonluk oranları belirlendi.

Saat 14:00'te belli olacak olan kura çekimi öncesinde, yurtdışındaki bahis siteleri verdiği 4,5 oranla Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'u turnuvanın favorisi gösterdi.

FENERBAHÇE'YE 1'E 29

Fenerbahçe ise 29 oranla Son 16 Turu'na yükselen 16 takım arasında 12. sırada yer aldı. Lokomotiv Moskova'yı eleyerek bir üst tura yükselen Fenerbahçe, verilen bahis oranlarında, eşleştiği Braga'nın yanı sıra Basel, Anderlecht ve Sparta Prag'ı solladı. Fenerbahçe, Galatasaray'ı eleyerek bir üst tura yükselen ve şampiyonluğuna 20 oran verilen SS Lazio'nun ise gerisinde kaldı. Sarı lacivertli temsilcimizin son 16 turunda eşleştiği rakibinin şampiyonluk oranı ise 40.00 olarak belirlendi.

DORTMUND'U TOTTENHAM TAKİP EDİYOR

Verilen bahis oranlarında zirvedeki Borussia Dortmund'u 8,5 oranla Tottenham Hotspur ve 10 oranla Sevilla ve Liverpool takip etti. Anderlecht ve Sparta Prag ise 50 oranla kupayı kazanmasına en az şans verilen takımlar oldu. İlk 5'te yer alan takımlar arasında 3 takımla İngiliz ekipleri kupayı kazanmasına en çok şans verilen takımlar oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, Molde, Ajax ve Celtic'in yer aldığı A Grubu'nu 2. olarak tamamlamış ve 2. Tur'da karşılaştığı Lokomotiv Moskova'yı eleyerek Son 16 Turu'na yükselmişti.

İŞTE ORANLAR

Borussia Dortmund : 4.50

Tottenham : 8.50

Sevilla : 10.00

Liverpool : 10.00

Manchester United : 14.50

Bayer Leverkusen : 14.50

Villareal : 14.50

Atlhletic Bilbao : 17.00

Valencia : 17.00

Lazio : 20.00

Shakhtar Donestk : 21.00

Fenerbahçe : 29.00

Basel : 35.00

Braga : 40.00

Anderlecht : 50.00

Sparta Prague : 50.00