Bahis şirketlerine göre işimiz çok zor

Fransa EURO 2016 katılan A Milli Takımımıza Uluslararası bahis şirketleri hiç şans vermedi, öyle ki guruptan dahi çıkamayacağımızı düşünüyorlar
Uluslararası bahis şirketleri, EURO 2016’da mücadele edecek olan A Milli Takımımız’a şans tanımadı. İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan’la gruptan çıkma mücadelesi verecek Türkiye’nin şampiyonluk ihtimaline 1’e 80 verildi. Turnuvanın ev sahibi Fransa’nın 1’e 4’le favori gösterildiği listede rakiplerimiz İspanya’ya 1’e 6, Hırvatistan’a 1’e 22, Çek Cumhuriyeti’ne ise 1’e 42 oran verildi. Bahis firmaları, 2004’te Yunanistan’a da 1’e 120 oran vermiş, Komşu kupaya uzanmayı başarmışt
Uluslararası bahis şirketleri, EURO 2016’da mücadele edecek olan A Milli Takımımız’a şans tanımadı. İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan’la gruptan çıkma mücadelesi verecek Türkiye’nin şampiyonluk ihtimaline 1’e 80 verildi. Turnuvanın ev sahibi Fransa’nın 1’e 4’le favori gösterildiği listede rakiplerimiz İspanya’ya 1’e 6, Hırvatistan’a 1’e 22, Çek Cumhuriyeti’ne ise 1’e 42 oran verildi. Bahis firmaları, 2004’te Yunanistan’a da 1’e 120 oran vermiş, Komşu kupaya uzanmayı başarmışt