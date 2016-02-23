Bahis şikesi iddialarına Galatasaray'dan sert cevap!

Dün Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren olaylı Trabzonspor maçı sonrası, 'bahis şikesi' iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili olarak sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURMA KARARI ALDIK"

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, içinde Galatasaray isminin yer aldığı bir spor karşılaşması için, üstelik yaşanan olaylarda Galatasaray'ın hiçbir dahli yokken ve ellerinde en ufak bir delil bile bulunmazken 'bahis şikesi' gibi ithamları rahatça kullanan herkes hakkında hukuki yollara başvurma kararı aldığımızın bilinmesini isteriz.

"İKİ YILDAN BEŞ YILA KADAR HAPİS CEZASI..."

Unutulmamalıdır ki Galatasaray Sportif A.Ş. halka açık bir şirkettir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'ye 2 maddesi de gayet nettir. Söz konusu maddede, 'Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar' denilmektedir.





"GALATASARAY'A ZARAR VEREN HERKESTEN HESAP SORULMASINI İSTİYORUM"

Bu maddeye dayanarak SPK'yı; Cumhuriyet savcılarını ve ilgili yetkilileri göreve çağırıyoruz. Galatasaray ile bahsi geçen ifadeleri bir arada kullanan, illegal bahis şirketlerinin oranlarını kulaktan dolma bilgilerle kaynak gösteren ve bu yolla Galatasaray'ın marka değerine, borsada işlem gören hisselerine zarar veren herkesten hesap sorulmasını istiyoruz.

Cumhuriyet savcılarımızın bu açıklamayı ihbar kabul ederek bu ifadeleri kullananları ispata davet etmelerini, aksi takdirde Galatasaray olarak tazminat davası açma haklarımızın saklı olduğunu da kamuoyuna bildiririz."