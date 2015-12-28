Baba Candır 21. Bölüm Fragmanı Dizi izle

Ekranların sevilen aile dizisi Baba Candır son bölümünde yine kahkaha ve hüzün bir aradaydı. Sıcak ve samimi anlatımıyla ilgi odağı olan aile dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Baba Candır 21. yeni bölümünde, komik diyaloglar, karakterlerin ilişkilerindeki yeni karışıklıklar ve yanlış anlaşılmalar devam ediyor. İşte Baba Candır 21. yeni bölüm fragmanı ve dahası...

Başrollerini; Settar Tanrıöğen, Özgün Karaman, Tülay Bursa, Melis Tüzüngüz gibi isimlerin paylaştığı, samimi anlatımıyla dizi severlerin ilgisini çeken Baba Candır 21. yeni bölümüyle 3 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de TRT 1'de.

BABA CANDIR SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Baba Candır son bölümünde işler karıştı! Bir tarafta Ceylan için sürekli kavga eden Emre ile Rüzgar'ın akıbeti. Diğer tarafta da bir çıkmazın içinde sürükleyen Egemen'in eski sevgilisinden doğan oğlu. Egemeni tehdid eden kayınpederi neler yapacağı merak konusu oldu. Tüm bu çıkmazdan çıkmaya çalışan Egemen kendi babasına yaptığı teklif ise izleyiciyi heyecanlandırdı.

Ege Gerçekten Egemen’in Oğlu Mu? Müge ile kavga eden Hasan Haluk’un evine yerleşir. Haluk evini hem babasından hem de evine giren hırsızdan kurtarmaya çalışır. Egemen Ege’nin annesini bulur ve Ege’nin kimin çocuğu olduğunu sorar. Adnan’ın Ege’nin varlığını öğrenmesi olayların daha da karışmasına sebep olur. Ceylan’ın zor anında Rüzgar’dan yardım istemesi Emrecan’ı üzer. Emrecan Ceylan’la kaybettikleri şeyleri yeniden yakalamak için uğraşır. Ece dolandırılır. Ece’ye yardım elini uzatan yine Haluk olacaktır.

EGEMEN GERÇEĞİN PEŞİNDE

Baba Candır'da bu akşam; Müge ile kavga eden Hasan, Haluk'un evine yerleşir. Haluk evini hem babasından hem de evine giren hırsızdan kurtarmaya çalışır. Egemen Ege'nin annesini bulur ve Ege'nin kimin çocuğu olduğunu sorar. Adnan'ın Ege'nin varlığını öğrenmesi olayların karışmasına sebep olur.

DOLANDIRICI ŞOKU!

Settar Tanrıöğen, Uraz Kaygılaroğlu, Tülay Bursa ve Berna Koraltürk'ün rol aldığı 'Baba Candır'da: Müge ile kavga eden Hasan, Haluk'un evine yerleşir. Egemen, annesini bularak Ege'nin babasının kim olduğunu sorar. Adnan, Ege'nin varlığını öğrenir. Emrecan, Ceylan'ı kazanmaya çalışır. Ece dolandırılır. Çok üzülen genç kıza Haluk yardım eli uzatır.