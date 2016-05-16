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Aziz Yıldırım’ı Şok Eden Gelişme!
Aziz Yıldırım Avrupa Ligi Dörtlü Finali için gittiği Berlin’den döndüğü sırada kendinden habersiz transfer yapıldığını öğrenince şok oldu. Detaylar haberimizde.
16 Mayıs 2016 Pazartesi 14:06
Fenerbahçe yönetimi ile kulübün eski yöneticisi Işık Eyigüngör arasında yaşanan gerilim çok ilginç boyutlara ulaştı. Basketbol camiasında deprem etkisi yaratan olayların gelişimi şöyle:
Geçmiş yıllarda Fenerbahçe'de kadın basketbol takımından sorumlu yönetici olarak görev yapan Eyigüngör, halen Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Basketbolu Geliştirenler Derneği'nin (BGD) kurucusu ve 1 numaralı yöneticisi (alta). - İki takım play-off'ta karşı karşıya geldi. İlk maçta Işık Eyigüngör, başkan Aziz Yıldırım'ın oturduğu bölümde maçı izlemek istedi, ancak Fenerbahçe yönetimi buna izin vermedi. Eyigüngör'e pota arkasında bir yer gösterildi.
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