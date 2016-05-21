Aziz Yıldırım’dan Jose Mourinho Açıklaması

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ertuğrul Özkök, Aziz Yıldırım ile yaptığı Jose Mourinho sohbetini köşesine taşıdı.

İşte Ertuğrul Özkök'ün köşe yazısı:

"Önceki öğleden sonra Fenerbahçe ’nin basket takımı ve hocası Obradoviç’le ilgili yazılar için Fenerbahçe Ülker Arena’dayım.

Aziz Yıldırım da basket takımını ziyaret için orada.Hoca oyuncularla brifingdeyken sahanın kenarında sohbet ediyoruz.

Gelmeden önce Spor Müdürümüz Mehmet Arslan “Aziz Bey’e sorar mısınız, bu Mourinho işi doğru mu?” diyor.

Tam o sırada Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay arıyor.

TELEFON ELİMDEYKEN KONUŞUYOR

Aziz Bey’le birlikte olduğumu duyunca, “Mourinho haberi için ne diyor” diye soruyor.Bir çok gazete ve internet sitesinde, “Mourinho 50 milyona Fenerbahçe’ye geliyor” haberi var. Daha telefon elimdeyken, onun da dinleyeceği şekilde konuşuyor Aziz Bey:

“Söyle Rıfat’a hemen toplasın 50 milyon lirayı, ben de hemen gidip Mourinho ile konuşayım. Konuşurum da adam gelir mi gelmez mi bilemem.”

Hep birlikte gülüyoruz.

BÖLÜŞÜRSENİZ DAHA KOLAY OLUR

Aziz Yıldırım devam ediyor:

“Adamın maaşı 10 milyon. Herkes bu ekonomiyi yönetmek kolay zannediyor. Ayrıca Mourinho Manchester’le anlaşmadı mı...”

Ben de havaya girmiş bir Fenerbahçeli olarak konuşuyorum?

“Van Persie, Nani.. Hepsi geliyor. Mourinho neden olmasın” diyorum.

Gülerek, “O zaman Rıfat’la birlikte bulun o parayı. Hem bölüşürsünüz, ikiniz için de daha kolay olur” diyor. Mourinho meselesi böyle kapanıyor.

GİDER 28, GELİR 13 MİLYON EURO

F.Bahçe’ye, Final Four’un maliyeti 28 milyon Euro, basketten gelen para ise sadece 13 milyon Euro. Rakamlar ortada. Devletin yapacağı çok iş var.

Final Four’a gittiğimiz günden beri kapanmayan gerçek bir konu var.

Türkiye’de futbol ve basketin finansmanı...

Rakamlar ortada.

Fenerbahçe’nin Final Four yolunun maliyeti 28 milyon Euro...

Kulübün basketten elde ettiği gelir ise sadece 13 milyon Euro...

AMATÖRLERE HARCANAN PARA VERGİDEN DÜŞÜLMÜYOR

Türk takımları başarılı olsun isteniyorsa, futbola ve basketbola para girmesi lazım. Ama öyle birinin çıkarıp cebinden para vermesi olmuyor. Uluslararası federasyonların kurallarına göre, kulüplerin spordan geliri olması gerekiyor.

Bu arada Maliye, amatör sporlara yapılan harcamaların bile vergiden düşürülmesine izin vermiyor.

Yani devletin yapacağı işler de var.

Bu konuyu bu yıl daha çok konuşacağız.

Çünkü durum ciddi..."

NE BAŞARDI?

- Porto

Portekiz Ligi: 2002–03, 2003–04

Portekiz Kupası: 2002–03

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2003–04

UEFA Kupası: 2002–03

- Chelsea

Premier League: 2004–05, 2005–06,2014–15

FA Cup: 2006–07

Lig Kupası:

2004–05, 2006–07, 2014–15

Community Shield: 2005

- Inter Milan

Serie A: 2008–09, 2009–10

İtalya Kupası: 2009–10

İtalya Süper Kupası: 2008

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2009–10

- Real Madrid

La Liga: 2011–12

Kral Kupası: 2010–11

İspanya Süper Kupası: 2012

NE KAZANDI? YILLIK ÜCRETLERİ

- PORTO: 1 milyon Euro

- CHELSEA: 5 milyon Euro

- INTER: 8.5 milyon Euro

- R.MADRİD: 12.5 milyon Euro

- CHELSEA: 11.5 milyon Euro