Aziz Yıldırım Van Persie Konusunda Patladı!

Süper Lig'in 20. haftasında gelen Antalyaspor yenilgisi Fenerbahçe'de bir anda bahar havasını tersine çevirdi. Büyük bir avantajı kaybeden Sarı-Lacivertliler hem yenilgiye hem de inanılmaz derecedeki kötü oyuna üzüldüler. Başkan Aziz Yıldırım da Antalya maçı sonrasında son derece gergindi.





HER MAÇ YEDEK KULÜBESİNDE

Yıldırım'ın G.Saray'a yönelik açıklamaları dışında teknik direktör Vitor Pereira ile de görüşme yaptığı bildirildi. Yıldırım'ın Pereira'ya Van Persie üzerinden sitemde bulunduğu ve "Hocam kadroyu ve sistemi hazırlayan sensin. Ama biz Robin Van Persie'ye senede 5 milyon Euro para veriyoruz. Ama görüyoruz ki hemen hemen her maçta yedek kulübesinde bekliyor.

BU KADAR LÜKSÜMÜZ YOK

Durumu iyi değilse iyi duruma getirecek olan sensin. Ama 5 milyon Euro'luk yedek futbolcu bizim için çok lüks" dediği ifade edildi. Yıldırım'ın takımın kötü futboluna da değindiği, "Bu sezon takımı hiç bu kadar kötü görmemiştim. Takım yenik duruma düşebilir ama hiç reaksiyon göstermez mi?" dediği de gelen haberler arasında..