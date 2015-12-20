Aziz Yıldırım transfer harekatını başlattı

Sportif Direktör Giuliano Terraneo’nun futbol takımı içindeki icraatlarından fazla memnun kalmayan Başkan Yıldırım geçtiğimiz günlerde ipleri yeniden eline almış ve takımla yakından ilgilenmeye başlamıştı. Sezonun ilk yarısının sonuna doğru yaklaşılırken Aziz Yıldırım ile Vitor Pereira arasındaki iletişim daha da yoğunlaştı.

Öyle ki Yıldırım ve Pereira son bir hafta içinde birkaç kez buluşup hem takımın durumu hem de devre arasında yapılması planlanan transfer için kapsamlı bir şekilde fikir alış verişinde bulundu.

Moussa Sow’un sürpriz ayrılığı sonrası planlarının bozulduğunu kaydeden Pereira, hücum hattına takviye istediğini bir kez daha dile getirdi. Başkan Yıldırım, prensip olarak devre arası yapılan transferin çok faydalı olacağını düşünmüyor. Ancak Pereira’nın talebi ve isteği doğrultusunda golcü konusunda çalışmaları başlattı.

Sarı­ lacivertliler hücum hattını, “hareketli bir golcü” ile güçlendirmeyi planlıyor. Robin van Persie ve Jose Fernandao’yu destekleyebilecek, zaman zaman kulübede otursa da sorun çıkarmayacak bazı isimler şimdiden belirlendi.

Van Persie ve Fernandao gibi iki iyi hücum oyuncusuna sahip olan Vitor Pereira’nın elinde, bu iki futbolcudan birinin sakatlık ya da cezası halinde başka golcüsü kalmıyor. Bu yüzden kriterlere uygun, maliyeti yüksek olmayan ve takım yapısını bozmayacak yabancı isimler için çalışmalar son aşamaya geldi.

Sarı­ lacivertliler ara transferde hücum hattını 3. golcüyle güçlendirerek üç kulvarda yoluna devam etmek istiyor.

Kaynak : Milliyet