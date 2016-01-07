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Aziz Yıldırım sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolculara mesaj gönderdi

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 3 futbolcu için Aziz Yıldırım'ın net bir mesaj yolladığı bilgisi alındı

Aziz Yıldırım sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolculara mesaj gönderdi

 Fenerbahçe'de sezon sonunda Mehmet TopalCaner Erkin ve Gökhan Gönül'ün sözleşmeleri sona erecek. Bu 3 futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken başkan Aziz Yıldırım'dan net bir açıklama geldi.

Mehmet Topal, Caner Erkin ve Gökhan Gönül Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Yıldırım'ın 3 yıldıza da "Sözleşmenizle ilgili kafanızda soru işareti olmasın. Ligin sonunda herkes hak ettiğini alacak. Kimseyi bırakmaya niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

Sadece oynayacakları futbola konsantre olmalarını isteyen Başkan Aziz Yıldırım"Kimse ile bir görüşme yapmayın. Sadece işinize odaklanın. Bugüne kadar herkese ne istedi ise verdik. Sizde hak ettiğinizi alacaksınız. Önümüzde zorlu maçlar var. Siz sadece bu maçları düşünün" dedi.

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