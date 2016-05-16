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Aziz Yıldırım Putin’in Arkadaşının Üzerine Yürüdü!

Aziz Yıldırım Fenerbahçe ile CSKA Moskova arasında geçen Euroleague Final Maçında Rus Petrol Şirketi SIBUR’un CEO’sunun üzerine yürüdü. Detaylar haberimizde.

Aziz Yıldırım Putin’in Arkadaşının Üzerine Yürüdü!
Fenerbahçe'nin Euroleague Finali'nde başkan Aziz Yıldırım, Kalinic'e fiziki müdahalede bulunan Rus taraftarın üzerine yürümüştü. Peki Aziz Yıldırım'ın üzerine yürüdüğü bu adam kim?
Üçüncü periyotta bitime 6.36 kala, Fenerbahçe topu kapıp fastbreake giderken, Kalinic, saha dışına çıktı. Bu sırada 1475 euroluk birinci sıra koltuğunda oturan bir Rus, Kalinic'i eliyle itti.
Hakemler, Rus petrol şirketi SIBUR'un CEO'su Dmitry Konov'un yaptığı çirkinliği görmedi. Bunun üzerine Başkan Aziz Yıldırım oturduğu yerden kalkıp, Ruslar'ın üzerine yürüdü. Yıldırım, Konov'a sert tepki gösterdi. Ortam bir anda gerilirken, oyun bir süre durdu.
Aziz Yıldırım'ın tepki gösterdiği Dmtiry Konov'un, Putin'le iyi ilişkileri olan Rus şirketi Sibur'un CEO'su olduğu belirtildi. Karşılaşma boyunca gergin tavırlarıya dikkat çeken Konov'a karşılaşma sonrasında da Türk taraftarlar tepki göstermişti..
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Anahtar Kelimeler:
Aziz YıldırımPutinCSKA Moskova
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