Aziz Yıldırım: Paralel çetenin oyunlarına karşı...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bütün bir sezonu değerlendirdiği yazısında, Fenerbahçe'ye yönelik düzenlenen şike soruşturmasını başlatanlar hakkında çok sert açıklamalarda bulundu. Yazısında "Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan Fenerbahçemize değil, Silahlı Kuvvetlerimize, Yargımıza ve daha birçok ulusal kurumumuza da kast etmeye çalışıldı" diyen Yıldırım, "Fenerbahçe Camiası olarak, tıpkı hain terör olaylarında olduğu gibi paralel çetelerin oyunlarına karşı da devletimizin ve milletimizin yanında olacağız" dedi.



Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Dergisi Yazısı



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe Dergisi’ndeki yazısı şöyle:



"Biricik sevdamız Fenerbahçe’ye tarihinin en karanlık günlerini yaşatan 3 Temmuz Kumpası’nın müsebbipleri, adalet huzurunda hesap vermeye başladı. Bizim en başından beri söylediğimiz, “Ne şikesi memleket elden gidiyor” ifadesiyle de anlatmaya çalıştığımız olayların perde arkası, bugünlerde artık toplumun tüm kesimleri tarafından da anlaşılmaya başlandı. Bu failler, sadece Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan Fenerbahçemize değil, Silahlı Kuvvetlerimize, Yargımıza ve daha birçok ulusal kurumumuza da kast etmeye çalıştı. Ancak bugün işledikleri suçların hesabını adalet huzurunda vermeye başlayan insanların, şehirler, kulüpler ve camialar arasında ektikleri husumet tohumları, neden oldukları maddi, manevi ziyanlar ve açtıkları yaralar daha uzun yıllar kapanmayacak gibi görünüyor. Şunu buradan bir kez daha söylemek istiyorum ki, Kulübümüze ve milyonlarca taraftarımıza bu zulmü yaşatanlar, layık oldukları cezalara çarptırılana kadar bizler bu işin takipçisi olacağız. Fenerbahçe Camiası olarak, tıpkı hain terör olaylarında olduğu gibi paralel çetelerin oyunlarına karşı da devletimizin ve milletimizin yanında olacağız. Çünkü biz biliyoruz ki Fenerbahçe Türkiye’dir, Türkiye de Fenerbahçe.



"Büyük taraftarımızdan beklentimiz..."



Fenerbahçe taraftarına da çağrıda bulunan Aziz Yıldırım, "Daha önce, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon şampiyonluğun son maçta belli olacağını söylemiştim. Alınan son sonuçlar da benim bu sözümü doğrular nitelikte gelişti. O nedenle büyük taraftarımızdan beklentimiz, son maçın son düdüğüne kadar Sayın Pereira ve talebelerini desteklemeleridir. Bundan sonra yapılması gereken, hep destek tam destek sloganını hayata geçirmektir" dedi.

Basketbol takımına da seslendi



Yıldırım, "Sayın Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, tarihi bir başarı gerçekleştirerek, üstelik son aşamada da son şampiyon Real Madrid’i sürklase ederek üst üste ikinci kez THY Euroleague’de Final-Four’a kalmıştır. Birçok otorite tarafından bu yıl Euroleague şampiyonluğuna aday gösterilen takımımızın, bu beklentileri boşa çıkarmayarak bize büyük bir zafer yaşatması en büyük dileğimizdir" ifadelerini kullandı.

"Voleybol Takımımıza, bize yaşattıkları tüm sevinçler için buradan bir kez daha teşekkür ediyorum"





"Kadın Basketbol Takımımız, ev sahipliğini başarıyla yerine getirdiğimiz ve bu nedenle de FIBA’dan övgü dolu sözler aldığımız Euroleague Final Four organizasyonunda, şanssız bir şekilde ilk maçını kaybetmesi neticesinde 3.’lükte kalmıştır. Artık her yıl buralarda bulunmayı alışkanlık haline getiren Kraliçelerimize ve yine CEV Denizbank Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four’unda 3. olma başarısı gösteren Fenerbahçe Grundig Kadın Voleybol Takımımıza, bize yaşattıkları tüm sevinçler için buradan bir kez daha teşekkür ediyorum

"BU SAYININ ARTACAĞINA İNANIYORUZ"

Rio Olimpiyatlarına da değinen Fenerbahçe Bşkanı Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: "2016 Ağustos ayında Brezilya’da düzenlenecek olan Rio Olimpiyatları’na, şu ana kadar katılması kesinleşen 9 sporcumuz bulunmaktadır. Önümüzdeki aylarda yapılacak müsabakalar neticesinde bu sayının kat be kat artacağına inanıyoruz. Bu vesileyle; Atletizm Şubemizden olimpiyat barajını geçen sporcularımızdan 200 metrede Ramil Guliyev’i, 400 metre Engellide Yasmani Copello Escobar’ı; Boks Şubemizden olimpiyat kotası alan sporcularımızdan 75 kiloda Adem Kılıçcı’yı, 69 kiloda Onur Şipal’i, 91 + kiloda Ali Eren Demirezen’i, 81 kiloda Nadir Ünal’ı, 64 kiloda Batuhan Gözgeç’i; Yelken Şubemizden olimpiyat kotası alan sporcularımızdan Laser Radial Sınıfı sporcumuz Çağla Dönertaş’ı, FINN Sınıfı sporcumuz Alican Kaynar’ı tebrik ediyor;

Atletizm Şubemizden 11 Temmuz 2016’ya kadar olimpiyat barajını geçme şansı olan sporcularımızdan Cirit Atma’da Fatih Avan’a, 100 metre Engelli’de Nevin Yanıt’a, 3000 metre Engelli Elif Karabulut’a, Çekiç Atma’da Tuğçe Şahutoğlu’na, 4 x 400 metre’de Ali Ekber Kayaş’a, Cirit Atma’da Eda Tuğsuz’a, Boks Şubemizden 2016 Haziran ayına kadar kota alabilecek sporcularımızdan 49 kiloda Muhammed Ünlü’ye, 52 kiloda Ferhat Pehlivan’a, 56 kiloda Selçuk Eker’e, 60 kiloda Volkan Gökçek’e, 91 kiloda Seyda Keser’e, 60 kiloda Gülsüm Tatar’a; Kürek Şubemizden 2016 Mayıs ayında yapılacak olimpiyat baraj elemesinde yarışacak olan sporcularımızdan 2 Tek’te Fuad Rafail ve Onat Kazaklı’ya; Yüzme Şubemizden kota durumları 3 Temmuz 2016 tarihinde belli olacak olimpiyat b barajını geçen sporcularımızdan 50 metre ve 100 metre Serbest’te yarışan Emre Sakçı’ya, 200 metre Serbest’te Ergecan Gezmiş’e, 200 metre Serbest/400 metre ve 200 metre Karışık’ta Gizem Bozkurt’a, 100 metre Kurbağa ve 50 metre Serbest’te Demir Atasoy’a, 200 metre Karışık’ta Metin Aydın’a, 200 metre Serbest’te Esra Kaçmaz’a, 50 metre Serbest’te Nihan Çakıcı’ya, 200 metre Kurbağa’da Berkay Şendikici’ye, 200 metre Sırt’ta Zülal Zeren’e ve yine yapılacak olan eleme müsabakalarından sonra belli olacak erkek ve kadın basketbol takımlarımızdan katılacak olan sporcularımıza başarılar diliyorum. Profesyonel ve amatör branşlarda ülkemiz ve Fenerbahçe forması için ter döken tüm sporcularımız bizlerin gurur kaynaklarıdır."