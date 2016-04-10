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Aziz Yıldırım maç sonunda çileden çıktı!

Torku Konyaspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet Fenerbahçe'de tam anlamıyla bir olağanüstü hal ilan edilmesine neden oldu.

Aziz Yıldırım maç sonunda çileden çıktı!

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nı tek başına terk eden Aziz Yıldırım, havalimanında Mahmut Uslu ve futbolun başına getirdiği Ali Yıldırım ile birlikte 3'lü bir toplantı yaptı.

Bu toplantının sonrasında Yıldırım, tüm oyunculardan sonra uçağa gitmeyi tercih etti. Hiçbir oyuncuyla yüzyüze gelmemeyi tercih etti. Yıldırım'ın uçağa binmesinden sonra Mahmut Uslu, Ömer Temelli ve İdari menajer Hasan Çetinkaya'yı yanına çağırdı.

Uslu, Ali Yıldırım'ın da yer aldığı "ayak üstü havalimanı yönetim kurulu toplantısında" çok sert ifadeler kullandı. Uslu'nun uzaktan bakıldığında bile, "şampiyonluk, Pereira, gerginlik, Başkan, can yakacak" gibi sözleri kullandığı dikkatlerden kaçmadı. Bu toplantıda ayrıca Ali Yıldırım'ın hararetli bir şekilde Mahmut Uslu'ya bir şeyler anlatması da dikkat çekti.

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