Aziz Yıldırım Luis Nani için gelen teklifi açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Nani'ye Çin'den gelen servet değerindeki teklifi açıkladı.



NANİ'YE 17 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Aziz Yıldırım, ''Nani'ye 5.7 milyon Dolar bonservis bedeli ödedik. Çin'den 17 milyon Euro teklif yaptılar. Dün akşam 20'ye çıktılar. Biraz niyetlensek 25'e çıkacaklar." açıklamasında bulundu.

"ŞAMPİYON YAPIP GİDECEĞİM"

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, "Biz göndermek istemedik. Çocuğa da yılda 10 milyon Euro verdiler. O kabul etmedi. Çocukta burada kaldı. Şampiyon yapacağım dedi. Ondan sonra gitmek isterim'' dedi.