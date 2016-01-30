Aziz Yıldırım Karar Değiştirdi Bırakmıyor!

"AMATÖR ŞUBELER YÜK"

"18 senedir söylüyorum... Amatör şubeler bu kulübün yüküdür." diyen Yıldırım, "15 senedir söyleniyor, 'Kanun çıkaracağız' deniyor olmuyor. Basketbol takımının bu sezon açığı 20 milyon eurodur. Bu parayı nereden bulacağız? Ya bankadan kredi alacağız, ya futboldaki paraları aktaracağız. Yüzme, kürek, atletizm açık veriyor. Yani futbıol ahriç 9 tane branş açık veriyor." dedi.

"BİZ HABER YAPIYOR MUYUZ!"

Basına sitem eden Aziz Yıldırım, "Dünya şampiyonları çkarrdık, şampiyonluklar yaşadık. Ama artık karar verme zamanı gelmiştir. Bu kararı da Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyeleri verecektir. Biz gereğini yaparız. Eleman da çıkarırız, kimseye de hesap vermeyiz. Fenerbahçe TV'den kaç kişi çıkarıldığı kimi ilgilendirir. Basın bu işleri bıraksın. Birçok kuruluş eleman çıkarıyor. Biz haberini yapıyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

"YAYIN GELİRLERİNE 'EVET' AMA BİLETİME BAŞKA İŞLERİME KARIŞMA"

Vergi konusuna da değinen tecrübeli başkan, "Biz her yıl vergimizi ödüyoruz. Bu yıl 86 mı 96 mı milyon lira vergi ödedik. Nereden ödedik? Kendi gelirlerimizden... Futbol takımının UEFA kriterlerine uyulması gerekiyorsa, devlet ve federasyonun da destek olması lazım. Stada 100 milyon dolar masraf yaptık, 49 senede 61 milyon dolar kira ödeyeceğiz. Devletten ricam gelip hesapları incelesinler, 100 milyon doları geri versinler. Kim tesisini yapmışsa devlet yardım etsin. Süper Lig A.Ş'ye sadece yayın gelirleri için 'Evet' diyorum. Biletime başka bir şeyime karışamaz." dedi.

"KULÜPLER YASASI ÇIKACAK DA İÇİNDE NE VAR BİLMİYORUZ"

Kulüpler Yasası hakkındaki fikirlerinden bahseden Yıldırım, "Kulüpler yasasında ne var? Bilmiyoruz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü başkanıyım bilmiyorum. Açıklasınlar. Bir sabah kalkacağız. Yasa çıkmış. Ne olacak? İnsanlar yine hapse girecek... Biz de "Neden böyle oluyor" diye yine tartışacağız. Kulüpler Yasası çıkaracaklarmış. Kulüp başkanlarını hırsız görüyorsunuz. Bunu önleyecek kanunlar zaten mevcut. Sponsorla anlaşıp stadın ismini değiştirdiğin zaman yüzde 25'ini devlet alıyor. Sayıştay'dan yazı geldi, para istediler. Bize 125 Milyon Dolar teklif edildi. Havuz bozulmasın diye devam ettik. Ama gördük ki kur farkı 5 yılda her şeyimizi katladı. Bunların çaresi olan sorunları çözmektir. Başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, Divan Kurulu'nda sarı-lacivertli kulübün geleceğiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. "Konuşmak istememin sebebi Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili olmasıdır." diyen Aziz Yıldırım, "Mayıs ayında buradayım bırakmıyorum. Onu hiç söylemiyorum bile." dedi.