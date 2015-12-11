Aziz Yıldırım istedi Ozan Tufan oyuna girdi

Avrupa Ligi'ndeki sarı lacivertli temsilcimiz, beraberliğin yettiği grup son maçında Celtic'i ağırladı. İlk yarıyı Markovic'in golüyle 1-0 önde geçen sarı lacivertliler, ikinci yarıda Diego'nun gereksiz kırmızı kartı ve ardından gelen Celtic golü ile sıkıntı yaşasa da tur için ihtiyacı olan 1 puanı almayı bildi: 1-1





HEMEN TELEFONA SARILDI

Fenerbahçe 'nin, Celtic ile oynadığı maçta başkan Aziz Yıldırım'dan kulübeye yine tele müdahale geldi. Maç 1-1 berabere devam ederken 78. dakikada yerinden kalkıp locaya giden Yıldırım, hemen telefona sarıldı. Aynı anda yedek kulübesinde bulunan idari menajer Hasan Çetinkaya'nın da telefonla görüştüğü dikkat çekti.

TELEFON EDİP TAKTİK VERDİ

Fotomaç'ın haberine göre; 4 dakika süren görüşme bittiğinde Pereira'nın yanına gelen Çetinkaya, Portekizli çalıştırıcıya bir şeyler söyledi. 82'de Pereira değişiklik işaretini verdi. Oyuna giren Ozan Tufan, 10 kişi kalan F.Bahçe'nin orta sahasına nefes aldırdı. Yıldırım, geçen sezon da Erciyes maçında telefonla kulübeye mesaj iletmişti.

DEDİĞİ OLDU MARKOVIC ÇIKTI OZAN GİRDİ

78. Dakikada Fenerbahçe yedek kulübesinde telefon çalıyorTelefonun başındaki isim Aziz Yıldırım!... Başkan, şeref tribününden Çetinkaya'ya son taktikleri veriyor.Talimatı alan Çetinkaya soluğu Pereira'nın yanında alıyor. Çetinkaya'nın söyledikleri sonrası Pereira'nın yüzü düşüyor.Ve Ozan Tufan 80. dakikada Lazar Markovic'in yerine oyunda.

İSMAİL KARTAL'A DA YAPMIŞTI

Başkan Aziz Yıldırım, 13 Mayıs'ta oynanan Kayseri Erciyes maçında da locadan menajer Hasan Çetinkaya'yı telefonla arayıp, dönemin teknik direktörü İsmail Kartal'a taktik vermişti.

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