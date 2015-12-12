Aziz Yıldırım'ın Radamel Falcao İnadı Sürüyor

Başkan Aziz Yıldırım'ın bu sezon özellikle Avrupa'da büyük başarıya imza atmak istediği ve bunun için devre arasındaki ara transfer döneminde Sarı-Lacivertli ekibin kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadığı ifade ediliyor.

İlk olarak bonservisi Monaco'da olan ve Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Radamel Falcao'yu kadroya katıp forvet hattını güçlendirmek istiyor. Chelsea'de forma şansı bulamayan Falcao'nun transfer şansının hiç de düşük olmadığı belirtiliyor.

Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Valencia'nın Cezayirli sağ kanat oyuncusu Feghouli'den de vazgeçilmiş değil. Bu futbolcunun transferi devre arasında gerçekleştirilmeye çalışılacak. Aksi halde sözleşmesi haziran 2016'da bittiği için sezon sonu beklenenecek.

FENERBAHÇE UEFA'DAN CEVAP BEKLİYOR...

Başkan Yıldırım'ın gerek görülmesi halinde orta sahaya bir yıldız ismin alınmasına da sıcak baktığı ifade ediliyor. Ancak bu transfer forvet transferi kadar öncelikli değil.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da kupa kaldırmasını çok arzulayan Yıldırım'ın maddi açıdan da fedakarlık yapmaya hazır olduğu ve pahalı bir transfere izin verebileceği belirtiliyor. Ama öncelikle finansal fair play için 4 Aralık'ta görüşme yapılan UEFA'dan cevap gelmesi bekleniyor.

Kaynak : Takvim