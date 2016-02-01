Aziz Yıldırım'ın hedefindeki futbolcu ortaya çıktı

Aziz Yıldırım, Divan Kurulu Toplantısı’nda Serdar Kesimal’e çatmış, “4 yılda 6 milyon Dolar (18 milyon TL) para aldı. Takımdan ayrılmıyor. Doktor raporuyla idmanlara da çıkmıyor” ifadelerini kullanmıştı.



27 yaşındaki oyuncu ortaya çıktı! Serdar’ın doktor raporunun geçtiğimiz hafta dolduğu ve 1 haftadır Dereağzı Tesisleri’nde altyapı hocalarıyla birlikte antrenman yaptığı öğrenildi.



Serdar Kesimal, 2 sezondur kadro dışı olmasına rağmen kendisine gelen teklifleri geri çevirmişti. 27 yaşındaki stoperin sözleşmesi bu sezon bitiyor.