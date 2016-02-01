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Aziz Yıldırım'ın hedefindeki futbolcu ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın divan kurulunda isyan ettiği ve tepki gösterdiği Serdar Kesimal ortaya çıktı, oyuncunun Dereağzı Tesislerinde altyapı oyuncuları ile idman yaptığı bildirildi

Aziz Yıldırım'ın hedefindeki futbolcu ortaya çıktı

 Aziz Yıldırım, Divan Kurulu Toplantısı’nda Serdar Kesimal’e çatmış, “4 yılda 6 milyon Dolar (18 milyon TL) para aldı. Takımdan ayrılmıyor. Doktor raporuyla idmanlara da çıkmıyor” ifadelerini kullanmıştı. 



27 yaşındaki oyuncu ortaya çıktı! Serdar’ın doktor raporunun geçtiğimiz hafta dolduğu ve 1 haftadır Dereağzı Tesisleri’nde altyapı hocalarıyla birlikte antrenman yaptığı öğrenildi. 



Serdar Kesimal, 2 sezondur kadro dışı olmasına rağmen kendisine gelen teklifleri geri çevirmişti. 27 yaşındaki stoperin sözleşmesi bu sezon bitiyor.

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Aziz Yıldırım
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