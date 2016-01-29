Aziz Yıldırım'ın başı şimdide Güvenlik Görevlisi ile belada

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu Güvenlik-İş Sendikası üyesi bir grup, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.



GÜVENLİK GÖREVLİSİYLE TARTIŞTI İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, Yıldırım'ın Sabiha Gökçen Havalimanı nda görevli Güvenlik-İş Sendikası üyesi bir özel güvenlik görevlisiyle tartıştığı ileri sürüldü.

Suç duyurusunun ardından grup adına açıklama yapan Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Yıldırım'ın güvenlik görevlisine "Hiçbir işe yaramıyorsunuz, hakkınızda yazı yazdıracağım" dediğini ileri sürdü.

"HERHANGİ AÇIKLAMA YAPILMADI"

Sendika ve güvenlik görevlileri olarak Yıldırım'dan bir özür beklediklerini belirten Çağırıcı, "17 Ocak'ta yaşanan talihsiz olaydan bugüne, meslektaşımız özel güvenlik görevlilerine ve kamuoyuna herhangi bir açıklama ya da özür yayınlanmamıştır" dedi.

Özel güvenlik görevlileri olarak kamu hizmeti yaparken vatandaşların can, mal ve namus gibi değerlerini koruduklarını bildiren Çağırıcı, şunları kaydetti:





"250 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ VAR"

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı söylediği sözden dolayı şiddetle kınıyoruz. Önemli bir camia olan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanına sarf ettiği sözlerle Türkiye'de aktif olarak çalışan 250 bin özel güvenlik görevlisini hedef aldığını bilmesini istiyoruz. Yıldırım'a, Fenerbahçe Spor Kulübünü ve müsabakalarda kendilerini kimlerin canı pahasına koruduğunu unuttuysa hatırlatmak isteriz."