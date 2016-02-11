Aziz Yıldırım ile Galatasaray arasında ipler geriliyor

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Aziz Yıldırım'ın sarı-kırmızılı kulüp ile ilgili söylemlerine tepki göstererek, "Galatasaray tarihine baktım 111 yılda hiçbir Galatasaray Başkanı şike nedeniyle hapse girmemiştir. Kulübümüze atılan şike ithamını aynen kendilerine iade ediyoruz" dedi.



Aktar, sarı-kırmızılı takımın şubat ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 'şikenin kralını Galatasaray yapmıştır' sözlerine göndermede bulunana Aktar, "Galatasaray tarihine baktım 111 yılda hiçbir Galatasaray Başkanı şike nedeniyle hapse girmemiştir. Kulübümüze atılan şike ithamını aynen kendilerine iade ediyoruz. Gündemi değiştirebilmek adına her türlü iftiraya başvuran birinin yöneticilik yapıyor olması ülkemiz adına utanç vericidir" açıklamasını yaptı.





"GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN…"

Aktar, sarı-lacivertli yöneticilerin Galatasaray - Fenerbahçe maçları öncesi 'Galatasaray bizim düşmanımız' söylemlerinde bulunduğunu ifade ederek, "Kadın basketbol maçındaki federasyonun yanlış lisans uygulamasında 'Galatasaraylılar sahtekarlık yapmıştır' diyecek kadar saygısız ifadeleri kullanabilmişlerdir. 5 Şubat 2016 Cuma günü, Antalyaspor - Fenerbahçe maçındaki mağlubiyetten sonra, yine aynı yöneticiler, gündemi değiştirmek, dikkatleri başka yöne çekmek için kulübümüzle ilgili iftira ve hakaret söylemlerine devam ederek kulübümüzü şike yapmakla suçlamış ve tarihimize bakmamızı söylemişlerdir" diye konuştu.





"İFTİRALARINI KENDİLERİNE İADE EDERİZ"

Kulüp tarihine baktığını belirterek camiaya seslenen Aktar, "Ben tarihimize baktım. Geçmiş 111 yıl içinde 36 başkandan hiçbirisi şike suçlamasından ötürü hapse girmemiş. Hiçbir yöneticimiz 1 yılı aşkın süre aynı suçlamayla cezaeviyle tanışmamıştır. Ayrıca hiçbir yöneticimiz de TFF tarafından şike cezası almamıştır. Dedikodu ve rivayetlere dayanarak 111 yıllık kulübümüzün şikecilikle itham edilmesi bütün Galatasaraylıları rencide etmiştir. Cuma gününden bu zamana bu konuyu kınayan telefon ve SMS'ler aldım. Bu konuyu daha önce verdiğim açıklamalar ışığında UEFA'nın bütün kademelerinde şike olgusu kesinleşen, bu sebeple 2 yıl Avrupa kupalarından men cezası alan, iki yöneticisi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından şike suçuyla cezalandırılan değerli rakip kulüp yöneticilerinin kulübümüzle ilgili iddia ve iftiralarını kesin olarak reddeder, kendilerine iade ederiz. Maalesef içinde oldukları üzücü ve utandırıcı duruma kulübümüze de dahil ederek gündemi değiştirmek isteyebilirler ancak yanlış örnek ve yanlış camiayı seçtiler. Spor dışı uygulamalardan vazgeçmelerini, ebedi dost, ezeli rakip camia olarak kendilerine tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.