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Aziz Yıldırım'ı delirten çeviren İtalyan menajer

Nаni'nin Çin'е sаtılmаsı için аklını çеlmеyе çаlışаn mеnаjеr Fеdеricо Pаstоrеllо, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı kızdırdı

Aziz Yıldırım'ı delirten çeviren İtalyan menajer

 Fenerbahçe’nin Portekizli yıldızı Luis Nani’nin Çin’e satılması halinde 5 milyon Euro kazanacak olan menajer Federico PastorelloAziz Yıldırım’ın sabrını taşırdı.

5 milyon Euro’luk komisyon

Sarı-Lacivertli kulüp, Nani için bir Çin kulübünden gelen 20 milyon Euro’luk teklifi, Portekizli yıldızın da “hayır” demesiyle geri çevirmişti. Ancak Fotomaç’ta yer alan habere göre; Nani’nin menajeri Federico Pastorello, transferin gerçekleşmesi halinde alacağı 5 milyon Euro’luk komisyon nedeniyle Nani’nin aklını çelmeye çalışıyor.

‘Söyleyin İtalya’ya dönsün’

Adeta İstanbul’a üs kuran İtalyan menajer, Nani’ye kurduğu baskı nedeniyle başkan Aziz Yıldırım’ın ise sabrını taşırdı. Yıldırım’ın, İtalya’ya dönmesi için Pastorello’ya aracılarla haber gönderdiği öğrenildi.

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Aziz Yıldırım
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