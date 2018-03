Aziz Yıldırım Galatasaray'ı suçladı

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü İstanbul Fatih Şubesinin, Cemile Sultan Korusu'nda düzenlediği organizasyona katılarak, kulübün yeni üyelerine rozetlerini takdim etti.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar'ın da katıldığı toplantıda konuşan Yıldırım, Türkiye'nin menfaatleri için sporda da birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.



Şenes Erzik'in UEFA'da 20 seneden fazla görev yaptığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:



"UEFA'da kim var şimdi Türkiye'yi temsil eden? İlhan Helvacı, Ebru Köksal, Levent Bıçakcı var, Lutfi Arıboğan bir komitedeydi. Hepsi Galatasaraylı. UEFA'da Türkiye'yi temsil eden başka takımlardan yönetici yok. Bunlar ne yapıyorlar. Bunlar 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'yi ispiyonlamak için uğraşıyorlar. Isparta'da yeni yapılan operasyonda çıkan belgelerin içinde benim şahsımla ilgili el yazıyla çıkan ifadeler, yazılar var. Belgelerin içerisinde 'Aziz Yıldırım'a operasyon yapın.' diye talimatlar var. Ne yaptılar bunlar, UEFA'ya gidip Fenerbahçe'yi şikayet ettiler. Ben bizim arkadaşlarımıza 'Galatasaray'la ilgili UEFA'ya veya başka bir yere yazı yazmak yok.' dedim. Hepimiz bu ülkenin takımıyız. Bu ülkenin takımlarını gidip ispiyonlayamayız. Türk milletinde ispiyonculuk yoktur. Başka kesimlerde bunlar var. Bunların ortadan kalkması lazım."



Aziz Yıldırım, 3 Temmuz sürecinden önce Fenerbahçe'nin UEFA'daki en güçlü lobiye sahip Türk takımı olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:



"Platini 3 Temmuz sürecinden önce iki defa Türkiye'ye geldi, sadece Fenerbahçe Kulübüne geldi. Ne söyleyeceksek kendisine anlatıyorduk ve yerine getiriyordu. Bir anımı anlatayım. Sevilla maçının devre arasında biz, Platini ve Infantino ile sohbet ediyorduk. Ben orada Infantino'ya, gelirlerden az pay aldığımızı ifade ettim. Bana 'Neden bana söylüyorsun, arkadaşın, dostun o. Ona söylesene.' dedi. Biz buralardaydık, 3 Temmuz sürecinden sonra nerelere geldik. İyi ki lobicilik yok. Nasıl lobicilik olacak? Siz ülkenin sporunu yok etmeye çalıştınız. Hepimizin bir araya gelmesi lazım, bu ülkenin haklarını ve hukukunu korumamız lazım. Yoksa bugün yeneriz yarın yeniliriz, önemli değil."



- "Suçlu Şenes Erzik'tir"



Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın UEFA yönetimine alınmasını Şenes Erzik'in istemediğini ileri süren Yıldırım, şöyle devam etti:



"Suçlu Şenes Erzik'tir, Türkiye'nin haklarını savunamamıştır. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın politikası yaptığı için... O zaman 'kardeşim siz bunları içeri atıyorsunuz, durun bakalım bir inceleyelim.' deseydi, ondan sonra bu işler orada kalırdı. Siz susarsanız, hiçbir şeye karışmazsanız, yalan yazılan masallarla herkes suçlanır, hapse girer ve başka yerlere gider. Bizler eğer dik durmasaydık, kendimize inanmasaydık, sizler camia olarak bizlere inanmasaydınız, biz bugünlere gelebilir miydik? Belki üzüntüden, kederden ölmüş, öbür dünyadaydık. Belki de toplumun dışına itilmiş insanlardık. Biz hakkımızla çıktık. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Ölene kadar adaletin peşinde olacağız."



- "Galatasaray'ı yeneceğiz"



Aziz Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray ile oynayacakları derbi maçı kazanacaklarını iddia ederek, şunları kaydetti:



"Yeneceğiz, mecburuz yenmeye. Şampiyon olmak istiyorsak yeneceğiz. UEFA'da güçleneceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu bir söz veriyorsa yerine getirecek. Mesajımı alıyorlardır onlar."



- "Hakem hakkında ciddi duyumlar geliyor"



Aziz Yıldırım, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Braga'ya yenilerek, organizasyondan elendikleri maçın Hırvat hakemi Ivan Bebek hakkında duyumlar olduğunu anlattı.



UEFA Avrupa Ligi'nden elendikleri için üzgün olduklarını vurgulayan Yıldırım, "Maçta hakem hata yaptı. Hakem hakkında çok duyumlar geliyor. Almanya'dan Türkler geliyor, burada Sırplarla beraber insanlara bu maçla ilgili bir şey anlatıyorlar, 'İddaa oynayın.' diye. Sonra gidiyorlar Hırvatistan'a konuşuyorlar, dönüyorlar 'para yatırın.' diyorlar. Böyle duyumlar, insanların konuşmaları var. Bunları inceliyoruz. Evet hakemin yaptıkları önemlidir. Fenerbahçe elendi. Olabilir, bu bir spordur." ifadelerini kullandı.



Spor açısından bakıldığında hakem hatalarının doğal olduğunu dile getiren Aziz Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir de öbür taraftan bakmamız lazım. Ligin ilk devresinde Beşiktaş maçında 3-2 yenildik. O maçı hakem Halis Özkahya yönetti. Ofsayttan gol verdi. Sonra döndü üçüncü golde Gomez, Alves'i çekti gol yaptı ve 3-2 yenildik. Üç puanı onlardan silin ve bize ekleyin. 'Maç berabere bitti.' deyin, bir puanı onlara bir puanı bize ilave edin puan durumunu görürsünüz. Hakemi suçlama konusunda ben herkesle aynı fikirde değilim. Ben olaya biraz da toplumsal bakıyorum. Ülkenin dışarıdaki itibarına bakıyorum. Biz eğer birlik ve beraberliği sağlayamazsak ve dışarıda bunu diğer ülkelere anlatamazsak, o zaman çözülmeye başlarız. Braga gibi bir yerde insanların gelip 'Türkler dışarı.' diye bağırması acıdır. Geldiğimiz nokta iyi değildir. Yoksa hakemin yaptıkları gelir geçer. Maç 2-1'den sonra 20 dakika daha oynandı, bizim oyuncular kırmızı kart görmek için uğraşmasaydılar, daha dikkatli oynasaydılar belki turu geçerdik."



- "Üniversiteye 25-30 milyon dolar civarında yatırım yapacağız"



Fenerbahçe Üniversitesinin kurulmasıyla ilgili kararın Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) geçtiğini anlatan Aziz Yıldırım, şöyle konuştu:



"Önce 5 fakülte kuracağız, daha sonraki yıllarda gerekirse artırılacak. İlk yapım yeri Ataşehir'deki Fenerbahçe'nin arazisinde olacak. Bizim gönlümüz istiyor ki bir kampüs yapalım. Bu fakülteleri Fenerbahçe'ye yakışan bir kampüs içinde kurmak ve ileride de genişleyeceği bir sahayı oluşturmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalara başladık. En kısa zamanda Silivri'de belediyenin bize tahsis ettiği yerde hazırlık üniversitesi olarak başlayacağız. İleride buraya fakülteler taşınacak. Üniversiteye 25-30 milyon dolar civarında bir yatırım yapacağız."



- "Terörün bir an evvel bitmesini istiyoruz"



Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini anlatan Aziz Yıldırım, yaşanan terör saldırılarını lanetlediğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu ülkenin birlik beraberliği için terörün bir an evvel bitmesini istiyoruz. Terör bu ülkeyi başkalarının menfaati için bölmeye çalışıyor. Bu ülkede yaşayan insanların birbirleriyle hiçbir sorunu yoktur. Ben Diyarbakır doğumluyum, Diyarbakır'dan uzun yıllar önce ayrıldım. Bu ülke topraklarında birlik içinde hep beraber yaşadık, yaşamaya da devam edeceğiz. Hükümetin, devletin, bu ülkeyi idare edenlerin terörle ilgili alacağı her türlü kararda bizler de onların yanında olmaya mecburuz ve olacağız."



Toplantıda söz alan İbrahim Çağlar da teröre karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.