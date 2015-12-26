Aziz Yıldırım Faruk Ilgaz Tesisleri’nde çok önemli açıklamalar yaptı

Başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler ve kulüp personelinin katıldığı gecede son model 5 otomobil ve 80 farklı hediye, kura ile dağıtıldı.

"BİZ ŞİKE YAPMADIK"

Kulüp personelinin alkışları eşliğinde kürsüye çıkıp bir konuşma yapan Başkan Yıldırım, 3 Temmuz sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"18 yıldır bu kulübün başkanlığını yapıyorum. Geldiğimde 200 kişilik bir ordu vardı, bugün 1400 kişilik bir orduyla Fenerbahçe markasını yükseltmek, ileri taşımak için hep beraber çalışıyoruz" diyerek sözlerine başlayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Fenerbahçe büyüktür, büyüklüğünü de 3 Temmuz’da göstermiştir. 3 Temmuz’da bizler Metris’te, sizler dışarıda belki de hayatlarımızın en kötü günlerini yaşadık. Ama bugün aydınlık günlerdeyiz. Bugün söylediğimiz her şey gerçekleşti. Bize 'kaçacak' diyenlerin hepsi ellerinde çantalarıyla kaçtılar ve kaçacaklar. Hesap verecekler. Buna UEFA’sı da FIFA’sı da TFF’si de dahil olmak üzere. Çünkü biz davamızda haklıyız. Biz şike yapmadık. Bunu her gün tekrar ediyoruz ve bugün yine tekrar ediyoruz. Bizi hapse atmak için Fenerbahçe’yi ele geçirmek için kanunlar çıkardılar. Ama bu kanunlar da yetersiz kaldı. Haklılığımızı yalnız bizler değil tüm kamuoyu dile getiriyor. Daha konuşamayanların dilleri çözülecektir."

MAHMUT USLU: AZİZ YILDIRIM GİBİSİNİ SEVMEDİK

Aziz Yıldırım'ın ardından kürsüye çıkan Kulüp Genel Sekreteri Mahmut Uslu, sözlerine, "1967 yılında, ben yoktum ama Fenerbahçe Spor Kulübü 17 çalışanı ile yılbaşını kutluyordu, şu anda 1400 kişiyiz” diyerek başladı. Sahnede şarkı söyleyen Vildan Demir’in şarkılarına gönderme yapan Uslu, şöyle devam etti:

"Vildan Hanım beni etkileyen iki tane şarkı söyledi. Bir tanesi ‘Seni uzaktan sevmek çok güzel’di. Ama biz Fenerbahçeliler uzaktan sevmeyi sevmiyoruz. Yakından sevmeyi seviyoruz. Onun için yakından sevelim. Yakından sevdiğimiz için 3 Temmuz’u hallettik biz. İkinci şarkısı da bence daha önemli bir şarkı, ‘Çok sevdim, çok sevdim ama senin gibisini sevmedim’ diyor. Evet biz de bütün Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlarını çok sevdik ama Aziz Yıldırım gibisini sevmedik."