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Aziz Yıldırım'dan Vitor Pereira'ya Cüneyt Çakır tepkisi

Zorlu İstanbul Başakşehir maçının ardından soyunma odasına inip Caner Erkin'e sitem eden Aziz Yıldırım'ın daha sonra kulüp binasına Vitor Pereira'yı çağırıp maç esnasında Cüneyt Çakır'a sarılmasından dolayı tepki gösterdiği ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'dan Vitor Pereira'ya Cüneyt Çakır tepkisi
 Zorlu İstanbul Başakşehir maçının ardından soyunma odasına inip Caner Erkin'e sitem eden Aziz Yıldırım'ın daha sonra kulüp binasına Vitor Pereira'yı çağırıp maç esnasında Cüneyt Çakır'a sarılmasından dolayı tepki gösterdiği ortaya çıktı

Zorlu geçen Başakşehir maçının devre arasında maçın hakemi Cüneyt Çakır'a ve karşılaşmanın ardından da soyunma odasında Caner Erkin'e patlayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın daha sonra kulübe çağırdığı teknik direktör Vitor Pereria'ya çıkıştığı öğrenildi. 



Başkan Yıldırım'ın Portekizli teknik adamın maçın ardından hakem Cüneyt Çakır'a sarılması ve kutlamasını eleştirerek, "Biz adam için neler söylüyoruz, sen ne yapıyorsun. Buna gerek yok. Daha önce de benzer şeyler oldu, bir daha yapma" dediği iddia edildi. 



Portekizli teknik adamın karşılaşma sonrası maçın devre arasında azarladığı Cüneyt Çakır'a yönelik takındığı tavrı yanlış bulan başkan Yıldırım'ın ayrıca maç sonu özellikle transfer konusundaki açıklamaları konusunda da dikkatini çektiği belirtildi. Fenerbahçeli yöneticilerin bir süre önce de TFF medya temsilcisi aracılığı ile Pereira'nın maç sonu basın toplantısını kısa kesmesi konusunda talepte bulunduğu konusu gündeme gelmişti.

Kaynak : Sporx

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Vitor PereiraAziz YıldırımCüneyt Çakır
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