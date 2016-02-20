Aziz Yıldırım'dan terör olaylarına sert tepki!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yaşanan terör olaylarına tepki göstererek, "Bu ülkeyi kimseye böldürmeyeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkenin mutluluğu için elimizden geleni yapacağız" dedi.



ÜYELERİN ROZETLERİNİ TAKDİM ETTİ

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü İstanbul Fatih Şubesinin Cemile Sultan Korusu'nda düzenlediği organizasyona katılarak, kulübün yeni üyelerine rozetlerini takdim etti.

"ARTIK EYLEM YAPMA ZAMANIMIZ GELİYOR"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, burada yaptığı konuşmada, son dönemde yaşanan terör olayları nedeniyle üzgün olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Bunu samimi olarak söylüyorum, huzurumuz yok, huzursuzuz. Evimize gidiyoruz huzur yok, gazeteyi okuyoruz huzurumuz yok, televizyon seyrediyoruz huzurumuz yok. Hepimizin birlik ve beraberlik günlerinin bugünler olduğunu düşünmeliyiz. Belki söylemeyeceğim şeyi söyleyeceğim. Artık Fenerbahçe Kulübü olarak memleketin bu konusu üzerine düşüncelerimizi yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Artık bizlerin de eylem yapması gerektiğine inandığımı buradan belirtmek istiyorum. O ölen insanların çocuklarının acılarını gördüğümüzde dayanamıyoruz. Ben de sizler gibi terörü şiddetle lanetliyorum. Bu ülkeyi kimseye böldürmeyeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkenin mutluluğu için elimizden geleni yapacağız."

"TBMM'NİN KARARINI BEKLİYORUZ"

Fenerbahçe'ye üye olan taraftarlara teşekkür eden Yıldırım, kurmak istedikleri Fenerbahçe Üniversitesiyle ilgili ise "Önümüzdeki hafta içinde müracaatımızı yapıyoruz. Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Mecilisinin kararlarından sonra da Fenerbahçe Üniversitesi açılmış olacaktır. İyi ki varsınız, iyi ki hepimiz buradayız. Bu ülkeye hep beraber sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

ÜYELERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Aziz Yıldırım, konuşmasından sonra yeni üyelerle fotoğraf çektirdi. Fenerbahçe Kulübü Fatih Şubesi Başkanı Yahya Uğur ise Yıldırım'a çeşitli hediyeler verdi.