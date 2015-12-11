Aziz Yıldırım'dan kırmızı kart gören Diego!ya şok tepki

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile 1-1 berabere kalarak, 9 puanla ikinci tur biletini kaptı. Sarı-lacivertliler, üçüncü kez katıldığı gruplardan yine üst tura çıkmayı başardı.

DIEGO TEPKİ ÇEKTİ

Diego Ribas son maçlardaki performansıyla eleştiriliyor. Brezilyalı oyuncu, F.Bahçe için büyük önem taşıyan Gaziantep maçında elle oynayıp penaltıya neden olunca puan kaybının en büyük sorumlusu olarak gösterilmişti. Diego, Celtic maçının 67. dakikasında da rakibine sert girerek kırmızı kart görünce bir kez daha tepki çekti.