Aziz Yıldırım'dan kırmızı kart gören Diego!ya şok tepki

Fenerbahçe dün gece oynanan Celtic karşısında gereksiz bir kart gören Diego'ya Aziz Yıldırım'dan sert bir tepki geldi, sinirlenen Yıldırım tribünü terk edip locasına geçti
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile 1-1 berabere kalarak, 9 puanla ikinci tur biletini kaptı. Sarı-lacivertliler, üçüncü kez katıldığı gruplardan yine üst tura çıkmayı başardı.
DIEGO'YA KIZDI, LOCAYA GEÇTİ
Diego, Celtic maçının 67. dakikasında da rakibine sert girerek kırmızı kart görünce Aziz Yıldırım'ı çileden çıkardı. YIldırım, Diego'nun gördüğü kırmızı kart sonrasında tribündeki yerini terk etti ve maçı locadan takip etmeye başladı.
DIEGO TEPKİ ÇEKTİ
Diego Ribas son maçlardaki performansıyla eleştiriliyor. Brezilyalı oyuncu, F.Bahçe için büyük önem taşıyan Gaziantep maçında elle oynayıp penaltıya neden olunca puan kaybının en büyük sorumlusu olarak gösterilmişti. Diego, Celtic maçının 67. dakikasında da rakibine sert girerek kırmızı kart görünce bir kez daha tepki çekti.