Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Aziz Yıldırım'dan kırmızı kart gören Diego!ya şok tepki

Fenerbahçe dün gece oynanan Celtic karşısında gereksiz bir kart gören Diego'ya Aziz Yıldırım'dan sert bir tepki geldi, sinirlenen Yıldırım tribünü terk edip locasına geçti

Aziz Yıldırım'dan kırmızı kart gören Diego!ya şok tepki
 Fenerbahçe dün gece oynanan Celtic karşısında gereksiz bir kart gören Diego'ya Aziz Yıldırım'dan sert bir tepki geldi, sinirlenen Yıldırım tribünü terk edip locasına geçti
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile 1-1 berabere kalarak, 9 puanla ikinci tur biletini kaptı. Sarı-lacivertliler, üçüncü kez katıldığı gruplardan yine üst tura çıkmayı başardı.

DIEGO'YA KIZDI, LOCAYA GEÇTİ

Diego, Celtic maçının 67. dakikasında da rakibine sert girerek kırmızı kart görünce Aziz Yıldırım'ı çileden çıkardı. YIldırım, Diego'nun gördüğü kırmızı kart sonrasında tribündeki yerini terk etti ve maçı locadan takip etmeye başladı.

DIEGO TEPKİ ÇEKTİ

Diego Ribas son maçlardaki performansıyla eleştiriliyor. Brezilyalı oyuncu, F.Bahçe için büyük önem taşıyan Gaziantep maçında elle oynayıp penaltıya neden olunca puan kaybının en büyük sorumlusu olarak gösterilmişti. Diego, Celtic maçının 67. dakikasında da rakibine sert girerek kırmızı kart görünce bir kez daha tepki çekti.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDiegoKırmızı Kart
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.