Aziz Yıldırım'dan hata yaptık itirafı

Ocak ayında, önceliği uygun şartlarda forvete tanıyan

’de özellikle yerli oyuncular için istenen talepler Başkan

’ı fena halde kızdırdı. Gündeme gelen Gaziantep

lu Muhammet Demir için 6 milyon Euro civarında bir rakam istenmesi üzerine Yıldırım bu defteri kapattı.

Yıllar sonra Mehmet Topuz itirafı!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım “Tek pişmanlığım Mehmet Topuz transferinde ödediğimiz miktar. Geçmişte Mehmet Topuz transferi gibi hatalarımız oldu ama bunları tekrar etmeyeceğiz. Mehmet pırlanta gibi çocuk o konuda şikayetimiz yok ama ödediğimiz rakam çok yüksekti ve hata yaptık” şeklinde konuştu.

Gereken ders alındı

Yıldırım, bundan sonra kesinlikle Fenerbahçe’nin parasını sokağa atmayacaklarını, geçmişten önemli dersler çıkardıklarını söylerken, “Bize gelen tekliflerde herkes mantıklı rakamlar önümüze sürmeli. Aksi takdirde kimseyle masaya oturmayız” diye konuştu. F.Bahçe Mehmet Topuz için zamanında Beşiktaş ile yarışmış ve rakibinin elinden kapmıştı. Ne var ki, bu transfer kulübe 10 milyon Euro civarında bir tutara mal olmuştu.

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