Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a Veryansın

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray'a UEFA tarafından verilmesi gündemde olan cezaya yönelik çarpıcı söylemlerde bulundu. Yıldırım, "Ben hep söylüyordum. Olmayan paranızı harcamayın diye. Allah kimseyi G.Saray'ın durumuna düşürmesin" diyerek ezeli rakibini ve taraftarlarını kızdıracak cinsten açıklamalar yaptı.



"GALATASARAY BİZİM DOSTUMUZ DEĞİL"

G.SARAY Başkanı Dursun Özbek, Sarı-Kırmızılı kulüp UEFA Finansal Fair Play kurallarını yerine getiremediği için Avrupa kupalarından 1+1 yıl men cezası alacağını açıklarken, bu şok gelişmeler hakkında F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın ne düşündüğü merak konusu oldu. 3 Temmuz sürecinde G.Saray yönetimi, "Bu ateş üfleyerek sönmez" tavrı ile F.Bahçe'nin küme düşürülmesi, Avrupa'dan men edilmesi düşüncesini dile getirdi. F.Bahçe cephesi ise bu duruşu "Fırsatçılık" olarak niteledi. Hatta Başkan Yıldırım "G.Saray bizim dostumuz değil" açıklamasıyla gündemi uzun süre meşgul etti.

"CEZA ALMAMIZ İÇİN 40 TAKLA ATTILAR"

G.Saray'ın 1+1 yıl Avrupa'dan men talebiyle Finansal Fair Play Yargı Organı'na sevk edilmesi üzerine Yıldırım'ın tepkisi, "Allah kimseyi G.Saray'ın durumuna düşürmesin" oldu. 3 Temmuz sürecinde G.Saraylı yöneticilerin takındığı tavra gönderme yapan Yıldırım, samimi dost sohbetlerinde "Bizim ceza almamız için 40 takla attılar. Ama biz 3 kez Avrupa kupasına gidemememize rağmen dimdik ayakta kaldık. Bakalım onlar bir-iki kez Avrupa'nın dışında kalırsa ne yapacaklar?" ifadelerini kullandı.





"OLMAYAN PARANIZI HARCAMAYIN"

Başkan Yıldırım, Fotospor'un gündeme getirdiği iddialara göre, kamuya açık alanlarda kendisine G.Saray'ın cezası ile ilgili yöneltilen sorulara, "Bizi ilgilendirmez. Bana ne? Kendi iç işleri" şeklinde cevaplar veriyor. Zaten F.Bahçe'nin resmi kanalları ve sosyal medya hesaplarından Sarı-Lacivertli yönetimin bakış açısını anlatan G.Saray'ın muhtemel cezasıyla ilgili bir haber-yorum da yapılmadı. Ancak F.Bahçe Başkanı, sözlerine "Ben hep söylüyordum. Olmayan paranızı harcamayın diye. Allah kimseyi G.Saray'ın durumuna düşürmesin" diye eklemeyi de ihmal etmiyor.

(Kaynak: Akşam)