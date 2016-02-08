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Aziz Yıldırım'dan futbolculara gözdağı!

Fеnеrbаhçе başkanı Aziz Yıldırım, Antаlyаspоr hеzimеtinin аrdındаn "Atak bilе yаpаmаdınız. Bir dаhа böylе oynarsanız külahları dеğişiriz "diyеrеk futbоlculаrа sеrt çıktı

Aziz Yıldırım'dan futbolculara gözdağı!

 Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a kötü bir futbolun ardından 4-2 yenilerek önemli bir avantajı kaybeden Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'dan futbolculara uyarı geldi.

"KÜLAHLARI DEĞİŞİRİZ"

Takvim gazetesinin haberine göre; Sarı-Lacivertli futbolcularla ve teknik patron Pereira bir toplantı yapan Yıldırım, futbolcuları tatlı sert bir dille uyardı. Antalya'da takımı tanıyamadığını belirten Yıldırım, "Maçta atak bile yapamadınız. Sahada yoktunuz. Sadece rakibinizin futbolunu seyrettiniz. Futbolda elbette yenilmek de var ve henüz ligde kaybedilmiş bir şey de yok. Ama bir daha bu şekilde mücadele etmeden kaybetmeyin. Bir daha böyle bir futbol otaya koyarsanız külahları değişiriz" ifadesini kullandı.

"ŞİMDİ YENİLGİNİN YASINI TUTMA ZAMANI DEĞİL"

Futbolcularından yeni bir galibiyet serisi de isteyen Başkan Aziz Yıldırım, "Şimdi Antalya yenilgisinin yasını tutma zamanı değil. Böyle bir lüksümüz yok. 3 kulvarda oynayacağız maçlara konsantre olun ve iyi çalışın" diye konuştu. Teknik direktör Pereira ile de özel bir konuşma yapan Yıldırım, "Sana ve takıma inanıyorum. Tekrar toparlanacağımıza kuşkum yok. Hep birlikte sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.
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