Aziz Yıldırım'dan flaş Van Persie çıkışı!

Fenerbahçe ara transferin tamamında golcü aradı, kelimenin tam anlamıyla Avrupa'nın altını üstüne getirdi. Olmadı. Camia işin sadece ekonomik olduğunu ve sezon sonuna bırakıldığını düşünse de perde arkasının bambaşka gelişmeler bulunduğu ortaya çıktı. Başkan Aziz Yıldırım'ın olası bir golcü transferinin önünü kestiği anlaşıldı. Yıldırım'ın gerekçesi ise eldeki golcülerin yedek oturtulması.



"3. GOLCÜ YENİ SORUN"

Başkan Aziz Yıldırım'ın hem Pereira hem de kurmaylarıyla görüşmelerinde kullandığı, " Van Persie ya da gol kralı Fernandao yedek. Oynamayan küsüyor. 3. golcü yeni sorun" sözleri takviyenin ertelenmesinde başrolü oynadı.

KULÜBEYE HAPSETTİ

Fenerbahçe sezona müthiş transferlerle girmiş, özellikle hücum hattında çok önemli takviyeler yapmıştı. Camianın rüyalarını süsleyen Van Persie gibi bir dünya yıldızının yanına, Süper Lig'e damgasını vurup Bursaspor formasıyla 'Gol Kralı' olan Fernandao da alındı. Ancak teknik direktör Pereira'nın genel olarak tek forvetli sistemi, bu 2 oyuncudan 1'inin mutlaka kulübeye hapsolmasına yol açtı.





PEREIRA'NIN ÖZEL İSTEĞİNE YILDIRIM'DAN RET

İlerleyen dönemde zaman zaman 2'li oyuna dönse de Portekizli antrenörün yönetimden 'ceza sahasında daha çabuk, bitirici özelliği yüksek' bir futbolcu istediği ortaya çıktı. Bu istek Sarı- Lacivertli ekibin kurmayları tarafından da kabul gördü ve devre arasında çalışmalar başladı. Transferin önünü kesmese de tüm bu hareketliliğe itiraz eden tek kişinin ise Başkan Aziz Yıldırım olduğu öğrenildi.

"PERSIE BİLE YEDEK"

Fenerbahçe'nin patronunun forvet takviyesi için yaptığı, "Transfere gücümüz var, o noktada bir sıkıntı yok. Ancak Van Persie gibi bir dünya yıldızı bile yedek kalıyor. O oturmasa Türkiye Gol Kralı kulübede. Oynamayan da küsüyor. Şu şartlarda yeni bir golcü yeni bir sorun olur" telkini hem yönetimi hem Pereira'yı etkiledi.

MALİYET DE ETKİLİ OLDU

Son periyotta, bu tablonun üzerine bir de işin ekonomik boyutu eklendi. Fenerbahçe'nin istediği üst düzey isimlerin transfer maliyeti de beklenen seviyelere düşmeyince, Sarı-Lacivertliler transferi askıya aldı.