Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Aziz Yıldırım'dan flaş Van Persie çıkışı!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım golcü transferi bekleyenlere Van Persie bile yedek kulubesinde beklerken golcü transferine gerek olmadığını söyledi

Aziz Yıldırım'dan flaş Van Persie çıkışı!

 Fenerbahçe ara transferin tamamında golcü aradı, kelimenin tam anlamıyla Avrupa'nın altını üstüne getirdi. Olmadı. Camia işin sadece ekonomik olduğunu ve sezon sonuna bırakıldığını düşünse de perde arkasının bambaşka gelişmeler bulunduğu ortaya çıktı. Başkan Aziz Yıldırım'ın olası bir golcü transferinin önünü kestiği anlaşıldı. Yıldırım'ın gerekçesi ise eldeki golcülerin yedek oturtulması.

"3. GOLCÜ YENİ SORUN"

Başkan Aziz Yıldırım'ın hem Pereira hem de kurmaylarıyla görüşmelerinde kullandığı, "Van Persie ya da gol kralı Fernandao yedek. Oynamayan küsüyor. 3. golcü yeni sorun" sözleri takviyenin ertelenmesinde başrolü oynadı.

KULÜBEYE HAPSETTİ

Fenerbahçe sezona müthiş transferlerle girmiş, özellikle hücum hattında çok önemli takviyeler yapmıştı. Camianın rüyalarını süsleyen Van Persie gibi bir dünya yıldızının yanına, Süper Lig'e damgasını vurup Bursaspor formasıyla 'Gol Kralı' olan Fernandao da alındı. Ancak teknik direktör Pereira'nın genel olarak tek forvetli sistemi, bu 2 oyuncudan 1'inin mutlaka kulübeye hapsolmasına yol açtı.

PEREIRA'NIN ÖZEL İSTEĞİNE YILDIRIM'DAN RET

İlerleyen dönemde zaman zaman 2'li oyuna dönse de Portekizli antrenörün yönetimden 'ceza sahasında daha çabuk, bitirici özelliği yüksek' bir futbolcu istediği ortaya çıktı. Bu istek Sarı- Lacivertli ekibin kurmayları tarafından da kabul gördü ve devre arasında çalışmalar başladı. Transferin önünü kesmese de tüm bu hareketliliğe itiraz eden tek kişinin ise Başkan Aziz Yıldırım olduğu öğrenildi.

"PERSIE BİLE YEDEK"

Fenerbahçe'nin patronunun forvet takviyesi için yaptığı, "Transfere gücümüz var, o noktada bir sıkıntı yok. Ancak Van Persie gibi bir dünya yıldızı bile yedek kalıyor. O oturmasa Türkiye Gol Kralı kulübede. Oynamayan da küsüyor. Şu şartlarda yeni bir golcü yeni bir sorun olur" telkini hem yönetimi hem Pereira'yı etkiledi.

MALİYET DE ETKİLİ OLDU

Son periyotta, bu tablonun üzerine bir de işin ekonomik boyutu eklendi. Fenerbahçe'nin istediği üst düzey isimlerin transfer maliyeti de beklenen seviyelere düşmeyince, Sarı-Lacivertliler transferi askıya aldı.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Aziz YıldırımVan Persie
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.