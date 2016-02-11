Aziz Yıldırım'dan Flaş Ozan Tufan Uygulaması!

Sezon başı Bursaspor'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli ile gelen ancak çıktığı maçlarda bir türlü bekleneni veremeyen Ozan Tufan için yönetim harekete geçti.





BUNDAN SONRA TESİSLERDE KALACAK

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Aziz Yıldırım , genç futbolcu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Futbolcudan beklentilerini anlatan Yıldırım, bir takım uyarılarda da bulundu. Ozan'ın eski performansına ulaşılması için bundan böyle tesislerde kalması kararı verildi. Gece 22:00, Ozan için tesislere son giriş saati olacak. Futbolcunun böylelikle kritik haftalara girilirken daha çok konsantre olup, yapacağı çalışmalarla takıma önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.





BEKLENEN PATLAMAYI YAPAMADI

Futbolcunun bu sezon istenen performansı verememesindeki etkenlerden biri de oynadığı pozisyon ve aldığı görevler. Diego Ribas'ın olmadığı maçlardaki "10 numara pozisyonunu" üstlenen genç futbolcu bir türlü burada isteneni veremedi. Yetenek ve özellik olarak bu pozisyona uygun olmayan Ozan'ın en iyi oynadığı pozisyon ise Souza ve Topal'ın görev yaptığı defansif bölge...

BU HAFTA İSTEDİĞİ BÖLGEDE OYNAYACAK

Zaten sarı-lacivertli oyuncu, bu sezonki en iyi maçını Mehmet Topal'ın yerinde oynadığı Molde maçında çıkarmıştı. Bu karşılaşmada Ozan, Diego ve Souza arasında görev almıştı. Genç futbolcu, iyi oyununu bir de golle süslemişti. Ozan Tufan, Souza ve Mehmet Topal'ın yokluğunda bu haftaki Kasımpaşa maçında da Molde mücadelesinde olduğu gibi geride oynayacak. Diego, atakları organize ederken Ozan ise geride alışık olduğu pozisyonda forma giyecek.





SADECE 1 ASİST

Bu sezon Süper Lig'de 14, kupada 7, Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmada görev yapan Ozan Tufan 1437 dakika forma giydi. Genç oyuncu Avrupa'da bir kez ağları havalandırırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir asist yaptı.