Aziz Yıldırım'dan Ali Koç sorusuna şok çıkış!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, " 'Mayıs'ta buradayım' lafını başka anlamda anlayıp başka yere çekmeyin. Ne zaman Yargıtay onaylar, o zaman biz de kongre kararı almış oluruz" dedi.



Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısından sonra Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda buludu.





"DAVA BİTTİĞİ ZAMAN..."

Divanda yaptığı "Mayıs ayında bırakmıyorum. Buradayım" sözlerini açıklamak istediğini belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"O konuşmayı yaparken herkes başkanlıkla ilgili konuşma yapacağımı düşündüğü için, o cümleyi kullandım. Ben ne söyledim, dava bittiği andan itibaren ben kongre kararı alacağım. Dava ne zaman bitecek, Yargıtay'daki dava bizim lehimize onaylandığı zaman. Bu Mayıs'tan önce olursa Mayıs'a kongre koyarız. Mayıs'tan sonra olursa ona göre arkadaşlarla yöneticilerle konuşur, camianın istediği bir döneme koyarız. Onun için ben 'Mayıs'ta buradayım' lafını başka anlamda anlayıp başka yere çekmeyin. Ne zaman Yargıtay onaylar, o zaman biz de kongre kararı almış oluruz."

"KARARIM DEĞİŞMEZ"

Aziz Yıldırım, daha önce yaptığı "Yargıtay kararından sonra görevi bırakacağım" açıklamasıyla ilgili kararının değişip değişmediğiyle ilgili bir soruya, "Yok, yok hiçbir zaman da olmaz" cevabını verdi.

"NE KADAR DANGALAK ADAMSINIZ YA"