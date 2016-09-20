Aziz Yıldırım bin pişman oldu! 23 milyonluk teklif...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım o teklifi geri çevirdi, büyük pişmanlık yaşadı. Sebebi...

Roma'da geçirdiği 2 yılın ardından yuvaya dönen Salih Uçan'dan beklentiler çok büyüktü, ancak genç yıldız şu ana kadar sergilediği performansla kendisine duyulan güveni boşa çıkardı. Salih'ten yana en büyük hayal kırıklığı yaşayan isim ise şüphesiz Başkan Aziz Yıldırım oldu...

Diego Ribas'ı kapının önüne koyan Yıldırım, Salih Uçan'ın 10 numara olmasını bekliyordu. Yıldırım, Sunderland'in 7 milyon avroluk teklifini de bu doğrultuda elinin tersiyle geri çevirmişti. Fakat Başkan Yıldırım'ın "O bizim geleceğimiz" diyerek İngilizlere vermediği Salih bütün hayalleri yerle bir etti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; geride kalan maçlarda sadece hatalarıyla gündeme gelen 22 yaşındaki oyuncu kredisini tüketti. Teknik Direktör Advocaat, "Böyle devam edersen formayı unut. Senden istediğim hiçbir şeyi yapamıyorsun" diyerek genç yıldıza resti çekti.