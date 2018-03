Aziz Yıldırım açıkladı hedef UEFA kupası!

Sarı-lacivertlilerin başkanının, ""Emin adımlarla ilerliyoruz" başlıklı yazısında iddialı ifadeler yer aldı. Yıldırım, "UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamak hatta o kupayı kazanmak istiyoruz" dedi.





Sevgili Fenerbahçeliler,



"Sözlerime, bu ülkedeki her insanın ortak sorunu olan ve çok önemli bulduğumuz bir konuya değinerek başlamak istiyorum. Hain terör saldırıları, ülkemizdeki tüm insanları olduğu gibi bu ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Fenerbahçe Camiasının tüm fertlerini de derinden yaralamaktadır. Biz bir spor kulübüyüz ve profesyonel, amatör 9 spor branşındaki tüm takımlarımızla her kulvarda başarı için mücadele ediyoruz. Ancak, her gün aslan gibi vatan evlatlarının şanlı bayrağımıza sarılı tabutlarının sırtlandığı, babasız annesiz kalan minik yavruların gözyaşlarının yüreğimiz dağladığı bir ortamda futbol, basketbol, voleybol oynamanın, kupalar şampiyonluklar kazanmanın ya da kaybetmenin çok da büyük bir anlamı kalmadığına inanıyoruz. Ülke insanının ortak aklının, bizleri her gün yıkan bu büyük acılara bir son vermesi, ülke dirlik, birlik ve beraberliğini perçinlemesi gerektiğine inanıyoruz. Kendisi de şiddet mağduru olan, otobüsü kurşunlanan, taşlanan; şubelerine, derneklerine saldırılar düzenlenen Fenerbahçe Spor Kulübü, bu terör belasının başımızdan def edilmesinde kendisine düşecek rolü üstlenecektir ve bu konuda verilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazırdır.



Büyük Fenerbahçe’nin Büyük Taraftarı,



Futbol Takımımız UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalarak hem bizleri hem de tüm ülke insanını derin bir sevince boğmuştur. Bu kulvardaki başarı kıstasımız, 2012-2013 sezonunda elde ettiğimiz başarının üzerine çıkmak, Avrupa’da final oynamak hatta o Kupayı kazanmaktır. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki iddiamız da sonuna kadar devam edecektir. Sezon başında bu amaçlar için oluşturduğumuz Fenerbahçe kadrosu, bu hedeflere ulaşacak güce sahiptir.



Erkek Basketbol Takımımız, geçtiğimiz ay içerisinde FIAT Türkiye Kupası’nı kazanarak sezon başı koyduğu hedeflerin ilkini gerçekleştirmiştir. THY Euroleague TOP 16 turunun en gösterişli takımı olan Fenerbahçe, Sayın Obradovic yönetiminde diğer hedefleri olan Türkiye Ligi şampiyonluğu ve Final-Four’a kalma başarısını da gösterecektir.



Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası’nın en büyük favorisi olan Fenerbahçe Grundig Kadın Voleybol Takımız, önündeki son turu da geçerek CEV Denizbank Şampiyonlar Ligi’nde Nisan ayında İtalya’da oynanacak Final-Four’a kalacaktır.



Yine Türkiye Ligi’nin ve Türkiye Kupası’nın en büyük favorisi olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın, bu ay içinde oynanacak çeyrek final turunu geçerek Nisan ayındaki dörtlü finallerde her sene olduğu gibi bu sene de boy göstereceğine olan inancımız tamdır.



Tüm amatör takım ve sporcularımız koyduğumuz hedefler doğrultusunda ilerlemekte, Fenerbahçe yarıştığı her kulvarda iddiasını sürdürmektedir.



Bunun dışında geçtiğimiz ay içinde gerçekleştirdiğimiz Tüzük Tadil Kongremize yoğun bir katılım göstererek, Tüzüğümüzdeki değişiklikleri oybirliğiyle geçiren Fenerbahçe Kongre Üyelerine bir kez daha buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.



Fenerbahçe sizlerin sevgisi ve gücüyle emin adımlarla yolunda ilerlemektedir.



Saygılarımla,



Aziz Yıldırım

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"