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Aziz Başkandan sürpriz iş adamına sürpriz teklif

Fеnеrbаhçе Başkanı Aziz Yıldırım, MV Hоlding'in kurucusu Murat Vаrgı'ylа görüştü, "Gel başkan sen оl. "tеklifi yаptı

Aziz Başkandan sürpriz iş adamına sürpriz teklif

 Mayıs ayında yapılacak kongrede başkanlığı bırakmayacağını açıklayan Başkan Aziz Yıldırım'ın Garanti Bankası eski genel müdürü Ergün Özen'den sonra bir ismin daha kapısını çaldığı ortaya çıktı: Murat Vargı.

Ali Koç'un, başkanlık çalışmaları döneminde kendisine muhalif isimlerle görüşmeler yapması yüzünden Yıldırım'ın, MV Holding'in kurucusu olan Vargı'ya başkanlık teklifi götürdüğü ortaya çıktı.

HENÜZ CEVAP VERMEDİ

Başkan Yıldırım'ın sermaye artırımı ile ilgili yapılan bir çalışma sırasında kulübe gelen Vargı ile görüştüğü ve teklifi kendisine ilettiği bildirildi. Vargı'nın bu teklife şimdilik kaydıyla "evet" veya "hayır" şeklinde bir cevap vermediği bildirildi.

Turkcell'in kurucularından olan ve 1 milyar dolar'lık serveti olduğu iddia edilen Vargı'nın isminin ilerleyen günlerde Fenerbahçe camiasında başkan adaylığı için çok daha fazla dillendirileceği gelen bilgiler arasında.
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Aziz Yıldırım
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