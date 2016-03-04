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Azerbaycan basınında Arda Turan coşkusu!

Bаrcеlоnа'nın Rаyо Vаllеcаnо'yı 5-1 yеndiği mаçtа yеni tаkımındа ilk gоlünü atan Arda Turan, Azеrilеri mеst еtti

Azerbaycan basınında Arda Turan coşkusu!

 Milli yıldız Arda Turan'ın İspanya La Liga'nın 27. haftasında Barcelona kadrosunda Rayo Vallecano takımına attığı gol Azerbaycan basınında geniş yer buldu.

"ARDA İLK GOLÜNÜ ATTI"

Ülke medyası haberi, "Arda Turan Barcelona'da ilk golünü attı", "Messi hat trick yaptı, Arda Barca'da ilk golünü attı", "Barcelona'dan gol yağmuru, Arda ilk golünü attı" başlıklarıyla duyurdu.

ARDA 66. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Barcelona'da maça yedekler arasında başlayan milli futbolcu Arda Turan, 66. dakikada Rakitic'in yerine oyuna girerken, 85. dakikada Mathieu'nun soldan yaptığı ortada, topu arka direkte kafayla ağlara göndererek takımın 5-1 öne geçiren golü kaydetti. Arda, Barcelona formasıyla ilk golüne imza atmış oldu.
SECDE ETTİ

"Barcelona'da ilk golümü attığımda sahada diz çöküp, Allah'a şükredeceğim" diyen Arda Turan, gol sevincini bu şekilde kutladı.
YANLIŞ KART ÇIKTI

Arda Turan 78. dakikada yaptığı faulün ardından hakem Inaki Birrandi Garrido'nun çıkarttığı kırmızı kartla şoke oldu. Ancak hakem kırmızı kartı yanlışlıkla çıkardığını söyleyerek kartı iptal etti ve sarı kartını çıkardı.
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