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Ayrılık dedikoduları Arda Turan'ı çıldırttı!

Arda Turan, Aslıhan Doğan'lа аyrıldılаr iddiаlаrı sоnrаsı Instаgrаm hеsаbındаn sevgilisinin küçüklük fоtоğrаfını pаylаşıp kаlp figürü kоydu

Ayrılık dedikoduları Arda Turan'ı çıldırttı!

 Sevgilisi Aslıhan Doğan ile ayrıldıklarına dair çıkan haberler Arda Turan'ı çılgına çevirdi. Arda, instagramda sevgilisinin çocukluk fotoğrafını paylaşıp altına kalp figürü koydu.

KAFA KARIŞTIRAN BULUŞMA

Yaklaşık bir yıldır mutlu bir beraberlik yaşayan Arda Turan ve Aslıhan Doğan ilişkilerine son noktayı koydukları iddiaları magazin dünyasında deprem etkisi yaratmıştı. Ayrılık haberleriyle ilgili sessiz kalan Barcelonalı yıldız futbolcu Arda Turan'ın, bir günlüğüne İstanbul'a geldiğinde Survivor yarışmasıyla adını duyuran Ece Begüm Yücetan ile buluşması kafaları karıştırdı.


FOTOĞRAF PAYLAŞIP YALANLADI

Aslıhan ile görüşmemesi de 'ayrıldılar' dedikodusunu alevlendirdi. Tüm bu konuşulanlar üzerine Arda Turan, Aslıhan Doğan'ın çocukluk fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak iddiaları bir nevi yalanlamış oldu. Fakat instagramda Arda'nın takipçilerinin yaptığı yorumlar yine acımasızca oldu.

ELEŞTİRİ YAĞMURU

Takipçiler, 'Şu an o kadar çirkin ki kadın Arda ne yapsın, çocukluk fotoğrafını paylaşabiliyor sadece, sempati duyalım diye!', 'Arda sen de biliyorsun bu kızın sana yakışmadığını, kabul et Arda, hep küçüklük fotoğrafları çünkü büyük hali kurtarmıyor. Ya sen ve Sinem 10 numaraydınız, yapmayın böyle' yazdı.
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Arda Turan
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