Aykut Kocaman Yönetime Sinirlendi ve İstifa Etti!

Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman, Beşiktaş maç öncesi, biletlere zam yapan kulüp yönetimini eleştirdi. Kocaman "Stat boş, bizim de sebep olduğumuz bir ortam var. Rize maçı öncesi 3 tribün ceza aldı, TFF'ye serzenişte bulundum. Şimdi biz 500 lira bilet yaptık. Bugün coşkulu bir seyirci önünde maç oynamayı bu takım hak etmişti" diyerek yönetimin kararını hedef aldı. Kocaman, maç sonrası Milli Takım'a hiçbir Konyalı futbolcunun çağırılmamasına da tepki gösterip Fatih Terim'i eleştirdi. Usta hoca, "İkinci yarıda sadece 8 gol yemiş, 40 puan yakalamış bir takım ama Milli Takım'da bir tane oyuncu yok. Ama öbür taraftan da neyse..." ifadelerini kullandı..