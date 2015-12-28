Aykut Kocaman takımını eleştirdi

Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nda 17. haftada Beşiktaş'a 4 – 0 mağlup olan Torku Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.





"GOLDEN SONRA SANKİ ELEKTRİKLER KESİLDİ"

Kocaman, "Oyunun ilk yarısı istediğimiz gibi geçti. Beşiktaş'ı rahatsız eden bir futbol oynadık. Onların oyuna girmelerine izin vermedik. Belli ataklarda yaptık. Ancak maçın ikinci yarısında kolay top kayıpları yaptık. Bu tür bir hata ile ilk golü yedik. Sonra kırılganlık ortaya çıktı. Sanki takımda elektrikler kesildi. Bu sezon 5 mağlubiyet aldık ve bunların hepsi de İstanbul takımlarına karşı oldu. Hakem konusunda bir şey söylemek istemiyorum, ortam hakemi biraz büken bir ortamdı." diye konuştu.