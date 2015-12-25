Aykut Kocaman oynayacakları Beşiktaş maçı için konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili değerlendirmede bulunan Kocaman, son 3 maçtan galibiyetle ayrıldıklarını, takımın moralinin iyi olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ın ligin en formda takımlardan biri olduğunu ve kadrosunda önemli oyuncuları barındırdığını belirten Kocaman, "Ligdeki takımlardan hiçbir oyuncuya özel önlem alarak oynamadık. Beşiktaş maçında da öyle olacak. Beşiktaşlı hiçbir futbolcuya özel önlem almayacağız. Şampiyonluğa oynayan takımlarda her futbolcunun oyuna bir şekilde etki etme şansı var. Takım savunmasını bütün bir şekilde yapmalıyız. Onları da bütün düşünüp, 'neler yapabiliriz' onu düşünmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Kocaman, oynadıkları 16 maçın değerlendirmesini yaparak, şöyle devam etti:

"Beşiktaş maçı öncesi 26 puanımız var. Teknik heyet olarak biz, çalıştığımız oyuncu grubu ve yönetim kurulu vahim bir hata yapmazsa, ikinci yarıda da bu puanları yakalayabiliriz. Konyaspor tarihi için bu sezon 50 puan barajını aşmak önemli aşamalardan biri olacak. İlerleyen zamanlarda da ne hedefler konulabilir onları düşüneceğiz."

"Takımda küçük dokunuşlar yapacağız"

Kocaman, sezon başında takımda istemediği bir sirkülasyon olduğunu dile getirdi.

Sirkülasyon nedeniyle belli süre birbiriyle uyumlu oyuncu arayışı içinde olduklarını aktaran Kocaman, "Bu sürede fazla puan kayıplarımız oldu. Henüz hangi oyuncu hangisiyle uyumlu tam oturtamadık. Devre arasındaki transfer döneminde de sirkülasyon olmadan küçük küçük dokunuşlar yapacağız. Ne kadar olacak, onu biraz da zaman içinde yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Torku Konyaspor'un oynadığı oyun ve topladığı puanlar nedeniyle saygı duyulan bir takım olduğunun belirtilmesi üzerine Kocaman, "Bu duruma sevindiğimi söyleyebilirim. Eğer böyle düşünülüyorsa, çok mutlu olurum. Bu benim için en önemli konulardan biri" şeklinde konuştu.