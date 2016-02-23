Aykut Demir hakemi vurmakla tehdit etti mi?

Galatasaray-Trabzonspor maçındaki yönetimiyle büyük tepki toplayan FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel’in gösterdiği kırmızı kart sonrası Aykut Demir tarafından tehdit edildiği, tünelde ise bordo-mavili futbolcunun saldırı girişimine maruz kaldığı ortaya çıktı.

Karşılaşmanın 69. dakikasında ceza alanı içinde Podolski ile yaşadığı gerilim sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla ihraç edilen ve haksızlığa uğradığını savunan Aykut’un, hakem Bitnel’i,“Ayaklarına sıkacağım. Seni dışarıda döverim. Vuracağım seni” ifadeleriyle tehdit ettiği ve bu sözlerin raporlara da girdiği öğrenildi. Bitnel ve olaylara şahit olan dördüncü hakem Murat Özcan’ın disiplin raporlarının dün TFF Hukuk Müşavirliği’ne ulaştığı belirlendi.

Kaynak : Milliyet