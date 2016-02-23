Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Aykut Demir hakemi vurmakla tehdit etti mi?

Trаbzоnspоrlu Aykut Demir'in gördüğü kırmızı kаrtın аrdındаn hakem Deniz Ateş Bitnel'i tеhdit еttiği оrtаyа çıktı

Aykut Demir hakemi vurmakla tehdit etti mi?

 Galatasaray-Trabzonspor maçındaki yönetimiyle büyük tepki toplayan FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel’in gösterdiği kırmızı kart sonrası Aykut Demir tarafından tehdit edildiği, tünelde ise bordo-mavili futbolcunun saldırı girişimine maruz kaldığı ortaya çıktı.

Karşılaşmanın 69. dakikasında ceza alanı içinde Podolski ile yaşadığı gerilim sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla ihraç edilen ve haksızlığa uğradığını savunan Aykut’un, hakem Bitnel’i,“Ayaklarına sıkacağım. Seni dışarıda döverim. Vuracağım seni” ifadeleriyle tehdit ettiği ve bu sözlerin raporlara da girdiği öğrenildi. Bitnel ve olaylara şahit olan dördüncü hakem Murat Özcan’ın disiplin raporlarının dün TFF Hukuk Müşavirliği’ne ulaştığı belirlendi.

Kaynak : Milliyet

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Aykut Demir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.