Aykut Demir'den Bitnel'e şok tehdit!

Trabzonsporlu Aykut Demir'in gördüğü kırmızı kartın ardından hakem Deniz Ateş Bitnel'i tehdit ettiği ortaya çıktı. Bordo-mavili futbolcunun, Bitnel'e, "Ayaklarına sıkacağım. Seni dışarıda döverim. Vuracağım seni" dediği ve soyunma odası koridorunda üzerine yürüdüğü, ancak arkadaşları tarafından durdurulduğu belirlendi. Bu eylemi ve tehdidi hem Bitnel'in hem de temsilcilerin raporlarına yansıyan Aykut'un, Disiplin Talimatı'nın 41. maddesine göre asgari 7 maç ceza alması gündeme geldi.





OLAYLI MAÇ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Galatasaray-Trabzonspor maçındaki yönetimiyle büyük tepki toplayan FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel'in gösterdiği kırmızı kart sonrası Aykut Demir tarafından tehdit edildiği, tünelde ise bordo-mavili futbolcunun saldırı girişimine maruz kaldığı ortaya çıktı.

"AYAKLARINA SIKACAĞIM"

Karşılaşmanın 69. dakikasında ceza alanı içinde Podolski ile yaşadığı gerilim sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla ihraç edilen ve haksızlığa uğradığını savunan Aykut'un, hakem Bitnel'i, "Ayaklarına sıkacağım. Seni dışarıda döverim. Vuracağım seni" ifadeleriyle tehdit ettiği ve bu sözlerin raporlara da girdiği öğrenildi. Bitnel ve olaylara şahit olan dördüncü hakem Murat Özcan'ın disiplin raporlarının dün TFF Hukuk Müşavirliği'ne ulaştığı belirlendi.

İlişkili Haber





HAKEME SALDIRMAK İSTEDİ, ARKADAŞLARI İZİN VERMEDİ

Maç bitiminde ise soyunma odası koridorunda hakemin üzerine yürüyerek saldırmak isteyen, ancak araya giren futbolcular ve görevliler tarafından engellenen Aykut Demir'in bugün tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edileceği kaydedildi. Aykut'un bu eylemi maçın temsilcileri Yaşar Çatal ve Selçuk Küçükoğlu tarafından da rapor edildi.

İLK VUKUATI DEĞİL

Daha önce "Meskûn mahâlde ateş etmek" ve "Hastanede doktoru darp etmek" gibi vukuatları olan Trabzonsporlu futbolcunun çok ağır bir ceza ile karşı karşıya kalacağı vurgulandı. Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı'nın, "Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme" başlıklı 41. maddesine göre işlem görecek olan Aykut Demir, koridordaki eylemi "Saldırı" başlıklı 44. madde kapsamında değerlendirilirse toplamda alacağı ceza, çift rakamlı sayılara yükselebilecek.





İŞTE O MADDELER

Disiplin Talimatı'nın 41. maddesinin 1-a bendi, "TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan;

(a) Futbolculara iki ila beş; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise üç ila yedi müsabakadan men cezası verilir" hükmünü içeriyor.

"Saldırı" başlıklı 44. maddenin 2-a bendi ise, "Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;

(a) Futbolculara on ila on beş müsabakadan men cezası" verilir ifadeleri taşıyor. Aykut'un iki ayrı suçtan yargılanması durumunda sezonu kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecek.