Ayhan Akman'dan Galatasaray hakkında samimi açıklamalar

Galatasaray ve A Milli Takımı'nın eski futbolcularından, teknik direktörlük kariyerine adım atan Ayhan Akman, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk şansının sürdüğünü belirterek, "Gerçekçi de olmak lazım. Şampiyonluk ihtimali zor gibi gözüküyor" dedi. Akman, yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın gidişatı, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki şansını değerlendirdi.





"MELO'NUN AYRILMASI BOŞLUĞA YOL AÇTI"

Galatasaray'ın kötü gidişinde Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Melo'nun takımdan ayrılmasının etkili olduğunu aktaran Ayhan Akman, "Galatasaray sıkıntılarla boğuşuyor. Hamza hoca mutlaka düşünmüştür ama görünen Galatasaray'ın sezon başı planlamalarını iyi geçirmediği. Özellikle Melo'nun ayrılması orta sahada büyük bir boşluğa yol açtı. Melo, defansif anlamda Galatasaray'ın büyük yükünü taşıyordu. Sezon başında kadronun UEFA Şampiyonlar Ligi de hedef alınarak daha kaliteli oyuncularla desteklenmesi gerekiyordu. Onda biraz geç kalındı. Bunun üzerine Melo'nun gidişi, Galatasaray'ı ciddi anlamda yaraladı" diye konuştu.





"ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ ZOR"

Akman, sarı-kırmızılı ekibin çok deneyimli futbolculara sahip olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: "Şampiyonluk şansı mutlaka devam ediyor. Son 4 sezonda 3 kez şampiyon olmuş futbolcular var. Şampiyonluk stresinin ne olduğunu ve bunun altından nasıl kalkılacağını çok iyi biliyorlar. Geriden gelebilirler ancak devre arası takviyelerinin nokta transferler olması gerekiyor. Tabii gerçekçi de olmak lazım. Şampiyonluk ihtimali zor gibi gözüküyor. Seyircinin homurdanması, oyunculara ve yöneticilere tepki göstermesi, camiadaki birlik ve beraberlik ortamının da kaçtığını gösteriyor. Şampiyonluğa giderken, yönetimin, taraftarın ve futbolcu grubunun ortak paydada birleşmesi gerekiyor. Galatasaray bir yandan da bunlarla uğraşıyor. İnşallah düzelir."

"DONK, TAKIMA GÜÇ KATACAKTIR"

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Ryan Donk'la ilgili soru işaretlerinin olduğuna değinen Ayhan Akman, buna rağmen Hollandalı oyuncunun sarı-kırmızılı ekibe güç katacağını söyledi. Donk'un stoper kökenli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Akman, "Donk'un son dönemde orta sahada çok verimli olduğunu gördük. Kasımpaşa'daki performansı, Galatasaray'da yeterli olup olmayacağı bir soru işareti ama Donk, takıma bir güç katacaktır. Ayrıca Galatasaray'ın problemini sadece orta saha olarak değerlendirmemek lazım. Birkaç mevkide eksik var" ifadelerini kullandı.

"TEKLİF GELİRSE DÜŞÜNÜRÜM"

Galatasaray'da henüz yardımcı antrenörü bulunmayan teknik direktör Mustafa Denizli ile çalışmaya sıcak bakıp bakmadığının sorulması üzerine Akman, "Bu tip görevlere talip olunmaz. Bir şekilde davet edilir ve istenirsiniz. Bana böyle bir teklif gelmedi. Onun için bu konuda konuşmak doğru değil. Ancak teklif gelirse, mutlaka düşünürüm" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ BEŞİKTAŞ"

Ayhan Akman, Beşiktaş'ın Türkiye'nin uzak ara en iyi futbol oynayan takımı olduğunu, Fenerbahçe'nin ise sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde kalacağını belirtti.Sezonun ilk yarısının en iyi takımı olarak Beşiktaş'ı gösteren Akman, şöyle devam etti: "Beşiktaş, uzak ara Türkiye Ligi'nde en iyi futbolu oynayan ve istikrarlı bir şekilde bunu devam ettiren takım. Sezon başından beri skor ve oyun olarak istikrarı yakaladı. İlk yarının en iyisi Beşiktaş. Oyuncular son yıllarda şampiyonluk potasına geldiler ama ondan sonra bir düşüş yaşadılar. Bu da onların şampiyonluk stresine hazır olmadıklarını göstermişti. Ancak 2-3 yıldır beraber oynayan futbolcu grubu var. Bunun üzerine doğru tercihler yapıldı. Yabancılarından en çok verim alan takım Beşiktaş. Yapılan transferlerin verdiği katkılar Beşiktaş'ı bu noktaya getirdi."

"FENERBAHÇE, İSTİKRARLI DEĞİL"

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın sezon başında yapamadığı kadro operasyonunu gerçekleştirdiğini anlatan Akman, "Fenerbahçe, sezon başında kadro yapılanmasına gitti. Bursaspor'un A Milli Takım oyuncularını aldılar. Yurt dışından kaliteli futbolcular transfer ettiler. İstenen oyunu zaman zaman ortaya koyuyorlar ama genel anlamda Beşiktaş kadar istikrarlı değiller. Bence kadro yapısı ve kalitesiyle sezon sonuna kadar yarışın içinde olacaklar. Baskıyı kaldıran ve istikrarını sürdüren takımın sezon şampiyon olacağını düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.

"HERKES FATİH TERİM'İ TEBRİK ETMELİ"

Ayhan Akman, Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerine gitmeye hak kazanan A Milli Takım'ın önemli bir başarı elde ettiğini ve herkesin bu başarıdan dolayı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'i tebrik etmesi gerektiğini söyledi.Terim'in çok tecrübeli ve ilkleri gerçekleştiren bir teknik adam olduğunu dile getiren Akman, "Herkesin umutsuz baktığı, 'kesinlikle elendik' dediği bir ortamda Fatih hoca ortaya çıktı ve 'Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez' dedi. Bu kadar olumsuzluklara ve az desteğe rağmen büyük bir başarı elde etti. Türk futbolunu, oyuncusu ve karakterini çok iyi bilen ve bunu başarıya çevirebilen bir hoca. O yüzden herkesin Fatih hocayı tebrik etmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"EN KÖTÜ, İKİNCİ OLUP ÇIKARIZ"

Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası şampiyonu İspanya, Avrupa'nın önemli takımları Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan ile ay-yıldızlı ekibin yer aldığı grubu değerlendiren Akman, şunları kaydetti: "Turnuvalara gitmek çok zordur. Bunu başardıktan sonra baskı biraz daha azalır. Fatih hoca ile bu turnuvada da çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. 2008'de çok büyük mutluluklar yaşattık. İnşallah oyuncular bunun bilincindedir. Zor bir grupta yer alıyoruz. İspanya, grubun favorisi. Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan, defalarca oynadığımız ve futbolcu grubunu çok iyi tanıdığımız ekipler. O maçları üç ihtimalli karşılaşmalar olarak görüyorum. En kötü ihtimalle ikinci olarak bu gruptan çıkacağımızı düşünüyorum."

"BİZİM OLMADIĞIMIZ TURNUVA EKSİK KALIRDI"

Akman, Türkiye'nin olmadığı turnuvaların sönük geçtiğini dile getirerek, "Böyle turnuvalara farklı bir güzellik katıyoruz. Futbolu ayaklarımızla ve beynimizle oynarız ancak bunun yanına Türk oyuncusu aşırı duygusallığını katınca farklı maçlar ortaya çıkıyor. Bizim olmadığımız bir turnuva eksik kalırdı. Şampiyonada aklımızı ve ayaklarımızı iyi kullanır, yanında kalbimizi de ortaya koyarsak herkesi heyecanlandıran maçlar izletiriz. Bunu yapacak oyuncularımız da var" diye konuştu.

"TEKNİK ADAMLIKTA GÖRDÜKLERİMDEN MEMNUN DEĞİLİM"

Ayhan Akman, teknik direktörlük kariyerinin başında gördüklerinden memnun olmadığını söyledi. Türkiye'de teknik direktörlük yapmanın zorluğuna değinen Akman, "Amacım daha yukarılarda takımlar almak ve teknik adamlık kariyerimde başarılı olabilmek. 20 yıldır futbolun içindeyim ama oynarken yöneticilere ve kulüplerin yapısına şimdiki gözle bakmamıştım. İşin içine girdiğinizde olayları farklı açıdan değerlendiriyorsunuz. Gördüklerinizden çok memnun musunuz derseniz, kesinlikle değilim ama yapacak çok şey yok. Bu kulüp yapıları ve yönetici kadrolarıyla işimizin zor olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.





"YILMAZ HOCANIN YAŞADIĞINI KİMSE YAŞAMAK İSTEMEZ"

Gençlerbirliği teknik direktörlüğü 6 gün süren Yılmaz Vural'ın futbolu yeni bırakan oyuncuların hemen teknik adamlığa başlamasıyla ilgili eleştirilerini yanlış bulduğunu kaydeden Ayhan Akman, sözlerini şöyle tamamladı: "Yılmaz hocanın Gençlerbirliği'nde yaşadığı süreci hiç kimse yaşamak istemez. Hiçbir insanın böyle bir şeye layık olduğunu düşünmüyorum. Ancak eleştirisine gelince şu anda 40 yaşındayım. Biraz daha beklersek 50 yaşına geleceğim ki ondan sonra da yaşlı denmeye başlanacak. Futbol oynayanlar, 20-25 yılını yeşil sahada, bu işin merkezinde geçiriyor. Bu deneyim, tabii ki oyunculara aktarılıyor. Yaklaşık 20-25 yıldır bu sistemin içinde olan eski hocalarımızın sistemi ve yeni hoca adaylarını eleştirmesini manasız buluyorum."